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تقديم الطلبات لبرنامج زمالة رواد الديمقراطية MEPI لغاية 1/3/2019



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موعد تقديم الطلبات لبرنامج  زمالة رواد الديمقراطية MEPI لغاية 1/3/2019


هذا البرنامج هو بمثابة فرصة إتمام تدريب في مجال النشاط المدني والريادة. فيمضي الرواد الناشئون والرائدات الناشئات في مجال النشاط المدني والابتكار الاجتماعي والمتحدثون باللغة الإنكليزية بطلاقة إلى الولايات المتحدة، لاكتساب خبرات أكاديمية وعملية بالإضافة إلى التشبيك والتواصل مع أمثالهم من الأقران والمتخصّصين. إنّ برنامج زمالة رواد الديمقراطية مموّل من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (ميبي) التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية ومنفّذ من قِبل منظمة ورلد لرنينغ. يشارك الزملاء في البرنامج باللغة الإنكليزية الذي يُقام في الولايات المتحدة في مكوّن أكاديمي في جامعة ديوك في مدينة دورهام بولاية كارولاينا الشمالية، ثم يتم تنسيبهم إلى منظمات مضيفة في واشنطن العاصمة تتماشى مع اهتماماتهم المهنية لكي يتمّوا مكوّن التدريب المهني.
 
تبحث مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية عن مرشحين ومرشحات ذوي مهارات تواصل ممتازة وقدرات ريادية مثبتة، ويمكنهم العمل في بيئة متعددة الثقافات، ولديهم التزام بالبرنامج وأنشطة المتابعة المتعلقة به. ولأجل دفع استدامة البرنامج وإحداث أثر مضاعف له، يُطلَب من المشاركين أن ينهوا البرنامج وقد وضعوا لأنفسهم غايات ريادية موجّهة، وخطة لكيفية تطبيقهم للدروس المستفادة من البرنامج عند عودتهم إلى أوطانهم.
 
الرجاء مشاركة البرنامج مع النهنيين والمهنياتمن البلاد وتشجيعهم/ن بالتقدم لهذا البرنامج المميز والمثري . تغطي السفارة الامريكية جميع التكاليف. للمزيد من التفاصيل بارابط التالي https://il.usembassy.gov/education-culture/exchangescholarship-programs/middle-east-partnership-initiative-mepi/mepi-leaders-democracy-fellowship-2/




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