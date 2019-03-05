في, البلاد, -نحو, 2.5, مليون, طن, من, الطعام, يلقى, سنويا, لحاويات, القمامة, ويقدر, هذا, الطعام, ب, 20, مليار, شيكل,

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هدمت الجرافات بحماية قوات كبيرة من الشرطة منزلين مؤهولين بالسكان في قرية الكعبية...
مددت محكمة الصلح في تل ابيب اليوم الثلاثاء اعتقال 8 مشتبهين بالضلوع بجريمة قتل...
جاء في بيان صادر عن مجلس مجلس محلي نحف صباح اليوم الثلاثاء :" مجلس نحف المحلي يعلن...
موعد تقديم الطلبات لبرنامج زمالة رواد الديمقراطية MEPI لغاية 1/3/2019 هذا البرنامج...
اعتقلت شرطة النقب رجلا يبلغ من العمر 36 عاما وزوجته 26 عاما من مدينة رهط في الجنوب...
من المقرر ان يصل الوفد الأمني المصري اليوم الثلاثاء ، الى قطاع غزة ،بعد أسبوع على...
يبدأ اليوم الامتحان الأوّل في لغة الأم ( اللغة العبريّة ) السّاعة العاشرة صباحا...
تم العثور على الفتى وليد سالم الحميدي (14 عامًا) من سكان إحدى التجمعات البدوية في...
أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس ، الليلة، عن عقده...
اليوم ا الثلاثاء، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً...