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في البلاد -نحو 2.5 مليون طن من الطعام يلقى سنويا لحاويات القمامة ويقدر هذا الطعام ب 20 مليار شيكل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



يستدل من معطيات جديدة ان نحو مليونين ونصف مليون طن من الطعام، تلقى الى حاويات القمامة في إسرائيل سنويا. 


وجاء في تقرير أعدته منظمة ليكت المعنية بمحاربة ظاهرة اهدار الطعام، ان هذه الكمية تقدر بعشرين مليار شيكل. 

وتشير البيانات الى ان معدل حجم كمية الطعام المهدر للعائلة المتوسطة في إسرائيل، يثمن بثلاثة آلاف ومائتي شيكل في السنة. 

وبحسب الجمعية فان هذه الكمية تشبع عائلة بأكملها على مدى خمسة وأربعين يوما تقريبا. وغالبية الطعام المهدر فواكه وخضروات.

وجاء في التقرير أن المنظمة استغلت عام 2018 نحو 2.2 مليار فائض وجبات ساخنة من القواعد العسكرية في الجيش والفنادق والمطاعم وشركات الأغذية، ونحو 15,500 طن من المنتوجات الزراعية وتعادل قيمة هذا الطعام الفائض نحو 150 مليون شيكل.

 ويتم نقل هذه الكميات الزائدة من الطعام الى حوالي 175000 محتاج من خلال 200 جمعية تعمل في مختلف انحاء البلاد.


تصوير - afp




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