هل, كسرت, نوال, الزغبي, أضلعها, لتظهر, نحيفة, دائما؟,

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شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها مقطع فيديو نشرته على إحدى...
أعلنت حلا الترك عن غضبها من تعليقات رواد السوشيال ميديا حول برنامجها الواقعي...
أحدثت مصممة الأزياء وزوجة الفنان المصري تامر حسني بسمة بوسيل موجة غضب بين...
بعد ان انتشرت اخبار تفيد ان النجمة التركية بيرين سات انفصلت عن زوجها الفنان كينان...
تداولت حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشوراً قيل إنّه تسريب فكرة برنامج...
خضعت الفنانة السورية كندة علوش لأول جلسة تصوير تجمعها بابنتها “حياة” من زوجها...
بعد أن شارك الممثل السوري معتصم النهار قي مسلسل “باب الحارة” في أجزائه الثلاثة...
ظهرت الفنانة اللبنانية إليسا لأول مرة بعد العملية الجراحية الأخيرة، والتي اجريت...
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نشرت صفحة محبي ومتابعي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على أحد مواقع...