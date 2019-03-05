هل, كسرت, نوال, الزغبي, أضلعها, لتظهر, نحيفة, دائما؟,

ترردت أنباء عن خضوع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لعملية منذ 18 عاما قامت خلالها بكسر أضلعها لتظهر نحيفة دائما.

الفنانة اللبنانية ردت على هذه الأنباء، خلال حلولها ضيفة على برنامج “حمد شو”، حيث سألها المذيع عن أسباب عدم ظهور “كرش” لها على مدار سنوات طويلة، متسائلا عن صحة خضوعها لهذه العملية.نوال أبدت تعجبها الشديد من إطلاق هذه الشائعات عليها، حيث أنها لم تفهم في البداية طبيعة هذه العملية، فأخبرها المذيع أنه يتم فيها التخلص من ضلعين في القفص الصدري مما يؤدي إلى نحت الخصر.الفنانة اللبنانية نفت صحة هذه الشائعة تماما، وقامت لتعد أضلع قفصها الصدري بطريقة طريفة، مما أثار ضحكات الجميع.يذكر أن نوال الزغبي قد عترفت من قبل بخضوعها لعدد من عمليات التجميل، وأعربت عن ندمها الشديد على ذلك، وهي عملية لتصغير الأنف، وعمليتين لنفخ الشفاه والوجنتين.وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي قد شاركت مؤخرا في احياء حفل غنائي ضخم على مسرح المجاز بمدينة الشارقة، بمشاركة الفنان ماجد المهندس.