كيف, تتجنب, تجسس, هاتفك, الذكي, عليك؟,

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نشرت مواطنة أمريكية صورا لها وهي تحاول إنقاذ جرو من تحت سيارة بينما ترضع ابنها...
فرصة جديدة يمكن وصفها بفرصة العمر، باتت متاحة لعشاق الشوكولاتة، والأهم أنها...
انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة طريفة ونادرة، جرت بين فهد وكلب صغير في المكسيك،...
تواجه ناشطة حقوقية حكما بالسجن لـ 15 يوما وغرامة مالية بـ 1300 دولار أمريكي،...
شهدت قرية إيلنفيل التابعة لمقاطعة أولستر بولاية نيويورك في الولايات المتحدة...
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استعرضت شركة "Nimb" الروسية خاتمها الذكي المخصص لإنقاذ صاحبه في المواقف...
استعرضت "لامبورغيني" نموذجها الجديد من سيارات "Spyder" بنسخة كوبيه، يجعل منها واحدة...
عرضت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) مذيعة روبوت للأخبار وهي تقرأ خبرا عن وصول...
تعاون 11 ممرضا وطبيبا في مشفى للحيوانات في ولاية أريزونا الأمريكية، لإنجاح عملية...