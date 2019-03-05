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وكيل أعمال بيل يهاجم مشجعي الريال:عليكم تقبيل قدميه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجه وكيل أعمال اللاعب الويلزي غاريث بيل انتقادات لاذعة لمشجعي ريال مدريد، معتبرا أن الأولى بهم "تقبيل قدميه" نظرا لما قدمه للفريق.



وجاء كلام جوناثان بارنيت ردا على صافرات الاستهجان بحق اللاعب في المباراة ضد غريم النادي الملكي فريق برشلونة، والتي خسرها ريال مدريد على ملعبه سانتياغو برنابيو السبت 0-1 في الدوري المحلي لكرة القدم.


ولم يكن بارنيت راضيا عما لقيه بيل، وقال لشبكة "سكاي سبورتس": "هذا الجيل من مشجعي ريال سيتحدث عن أهداف غاريث لسنوات. بصراحة، يجب أن يخجلوا من أنفسهم"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".


ورأى أن "بيل يستحق أكبر قدر من الاحترام. الطريقة التي تعامل بها جمهور ريال مع بيل مشينة. في السنوات الست التي أمضاها في إسبانيا، فاز بكل شيء. هو أحد أفضل اللاعبين في العالم. الأولى بهؤلاء المشجعين أن يقبلوا قدميه".


وتوج بيل بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وسجل 100 وهدف في 218 مباراة منذ انضمامه إلى ريال مدريد من توتنهام الإنجليزي مقابل 112 مليون دولار في 2013.


 لكن الويلزي فشل في الاستفادة من الفرصة المتاحة أمامه بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي، ليفرض نفسه النجم الأبرز في تشكيلة الملكي.


وتصدر بيل العناوين الأسبوع الماضي بعد رفضه الاحتفال بهدف الفوز الذي سجله في مرمى ليفانتي (2-1) خلال لقاء الفريقين في الدوري الإسباني، مبعدا زملاءه عنه خلال محاولتهم الاحتفال معه.




ورغم أنه متواجد في العاصمة مدريد منذ 2013، يؤخذ على الويلزي البالغ من العمر 29 عاما بأنه لم يندمج في الحياة الإسبانية ولم يتقن اللغة، وحتى أنه يفضل مشاهدة مباريات الغولف على شاشات التلفزيون أكثر من مباريات الدوري الإسباني التي يخوضها المنافسون المقبلون لفريقه.


ودافع بارنيت عن بيل بالقول "رغم التقارير الصحافية الإسبانية، فإنه سعيد. يتحدث الإسبانية بشكل مقبول ولا توجد مشكلة بينه وبين بقية لاعبي الفريق. الأشخاص الذين يكتبون هذه الأشياء لا يعرفون شيئا عنه".


وأشار إلى أنه "لم يكن هناك أي نقاش واحد حول مغادرة بيل لمدريد. لن يذهب إلى أي مكان هذا الصيف. على الرغم مما يذكر، هو راض، ويريد البقاء في النادي وهم يريدونه".

تصوير - afp




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