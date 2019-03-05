ضبط, مسدس, وذخيرة, في, بيت, برهط, واعتقال, رجل, وزوجته,

وكانت الشرطة اجرت تفتيشا في بيت في رهط واضبطت مسدس وذخيرة .وستطلب الشرطة من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهما .

اعتقلت شرطة النقب رجلا يبلغ من العمر 36 عاما وزوجته 26 عاما من مدينة رهط في الجنوب بشبهة حيازة سلاح .

تابعونــا

هدم منزلين في قرية الكعبية بحجة البناء بدون ترخيص 2019-03-05 | 12:37:11 هدمت الجرافات بحماية قوات كبيرة من الشرطة منزلين مؤهولين بالسكان في قرية الكعبية...

تمديد اعتقال المشتبهين بالضلوع بقتل سمر خطيب من يافا 2019-03-05 | 12:33:46 مددت محكمة الصلح في تل ابيب اليوم الثلاثاء اعتقال 8 مشتبهين بالضلوع بجريمة قتل...

فيديو - القاء قنبله صوتية علي بيت رئيس مجلس نحف 2019-03-05 | 10:50:51 جاء في بيان صادر عن مجلس مجلس محلي نحف صباح اليوم الثلاثاء :" مجلس نحف المحلي يعلن...

تقديم الطلبات لبرنامج زمالة رواد الديمقراطية MEPI لغاية 1/3/2019 2019-03-05 | 10:47:22 موعد تقديم الطلبات لبرنامج زمالة رواد الديمقراطية MEPI لغاية 1/3/2019 هذا البرنامج...

في البلاد -نحو 2.5 مليون طن من الطعام يلقى سنويا لحاويات القمامة ويقدر هذا الطعام ب 20 مليار شيكل 2019-03-05 | 10:13:35 يستدل من معطيات جديدة ان نحو مليونين ونصف مليون طن من الطعام، تلقى الى حاويات...

الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة اليوم 2019-03-05 | 09:02:42 من المقرر ان يصل الوفد الأمني المصري اليوم الثلاثاء ، الى قطاع غزة ،بعد أسبوع على...

وزارة التّربية : اليوم تبدأ امتحانات النّمو والنّجاعة ( المتساف) . 2019-03-05 | 08:51:35 يبدأ اليوم الامتحان الأوّل في لغة الأم ( اللغة العبريّة ) السّاعة العاشرة صباحا...

العثور على الفتى وليد سالم الحميدي (14 عامًا) من النقب بعد اختفائه 2019-03-05 | 08:18:25 تم العثور على الفتى وليد سالم الحميدي (14 عامًا) من سكان إحدى التجمعات البدوية في...

مجلس الأوقاف الاسلامية يعقد اجتماعا طارئا اليوم 2019-03-05 | 08:14:53 أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس ، الليلة، عن عقده...