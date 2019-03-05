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ضبط مسدس وذخيرة في بيت برهط واعتقال رجل وزوجته



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت شرطة النقب رجلا يبلغ من العمر 36 عاما وزوجته 26 عاما من مدينة رهط في الجنوب بشبهة حيازة سلاح .


وكانت الشرطة اجرت تفتيشا في بيت في رهط واضبطت مسدس وذخيرة .

وستطلب الشرطة من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهما .




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