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ضبط سائق يقود سيارته بسرعة 173 كم/س
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فيديو - حملة لشرطة السير قرب ميناء اشدود
2019-03-05 09:26:16
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حملة لشرطة السير قرب ميناء اشدود
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