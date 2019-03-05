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الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة اليوم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



من المقرر ان يصل الوفد الأمني المصري اليوم الثلاثاء ، الى قطاع غزة ،بعد أسبوع على عودة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية من القاهرة، ومحاولة ترجمة ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات المكثفة في القاهرة .



ويسعى الوفد الأمني المصري من خلال زيارته اليوم، الى محاولة التوصل لصيغة لما يمكن إلزام الاحتلال به وخاصة فيما يتعلق بتطبيق البنود المتعلقة برفع الحصار عن قطاع غزة، ومنع انفجار الأوضاع في القطاع.


وتأتي زيارة الوفد الامني المصري بعد حديث الاحتلال عن نقل حماس لتهديدات دولة الاحتلال بعد المماطلة ففي تطبيق بنود التهدئة.




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