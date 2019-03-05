وزارة, التّربية, :, اليوم, تبدأ, امتحانات, النّمو, والنّجاعة, (, المتساف), .,

يبدأ اليوم الامتحان الأوّل في لغة الأم ( اللغة العبريّة ) السّاعة العاشرة صباحا وامتحان لغة الأم باللغة العربيّة سيكون يوم الأربعاء القادم بتاريخ 13.3.2019 .امتحان العلوم والتّخنولوجيا لطلاب الصّفوف الثّامنة من المجتمعين اليهودي والعربي يوم 26.3.2019 ، وأمّا امتحان اللغة الانجليزيّة سيكون بتاريخ 14.5.2019 وامتحان الرّياضيّات سيكون بتاريخ 21.5.2019 .المدير العام لوزارة التّربية ، شموئيل أبواب أكّد بأنّ الوزارة تولي أهميّة كبيرة بأن يحصل المديرون على نتائج تعكس بكل شفافيّة واستقامه وضع المدرسة حتّى تكون له عونا في وضع برنامج شامل لدعم الطلاب موضّحا بأنّنا مستمرون في برنامج القياس والتّقييم في جهاز التّربية .المدير العام للوزارة أوضح بأنّنا سنقوم بنشر النتائج على المستوى القطري ومعطيات كل مدرسة سنقوم بتحويلها للمديرين بشكل مباشر دون نشرها بشكل علني .من الجدير ذكره بأنّ امتحانات المتساف هي أداة داخليّة للمدرسة تساهم كثيرا في وضع آلية لتحسين النتائج . امتحان لغة الأم الذي سيقام اليوم هدفه تقييم المام الطلاب في فهم المسموع ، فهم المقروء ، والتّعبير الكتابي وفقا لبرنامج التّعليم .