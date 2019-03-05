وزارة, التّربية, :, اليوم, تبدأ, امتحانات, النّمو, والنّجاعة, (, المتساف), .,

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من المقرر ان يصل الوفد الأمني المصري اليوم الثلاثاء ، الى قطاع غزة ،بعد أسبوع على...
تم العثور على الفتى وليد سالم الحميدي (14 عامًا) من سكان إحدى التجمعات البدوية في...
أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس ، الليلة، عن عقده...
اليوم ا الثلاثاء، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً...
صودق مساء اليوم الاثنين على ميزانيه بلديه سخنين لسنه ٢٠١٩ باجواء ايجابيه واخويه...
بحفاوة وترحيب بالغين وملحوظين استقبلت ثانوية خديجة النموذجية ام الفحم الدكتور...
اعلن رؤساء حزب كحول لافان عدم تخليهم ابدا على هضبة الجولان . وقال بيني غانتص خلال...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة السير أنه تم ضبط سائق سيارة خصوصية يبلغ من...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة حرس الحدود انه تم اعتقال 5 مشتبهين من منطقة...
بدعوة من المنظمين، شارك رئيس المجلس الاقليمي، الجلبوع، عوفيد نور، الاسبوع...