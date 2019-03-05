وفاة, الممثل, الأمريكي, لوك, بيري, بطل, بيفرلي, هيلز, 90210,

وافت المنية الممثل الأمريكي لوك بيري الذي اشتهر بأدائه دور ديلان ماكاي في المسلسل الأسطوري "بيفرلي هيلز 90210" عن عمر ناهز 52 عاما.

وتوفي نجم مسلسل "بيفرلي هيلز" بعد أسبوع من إصابته بجلطة دماغية حادة يوم الاثنين الماضي أدخل على إثرها إلى المستشفى في لوس إنجلوس.وقال أرنولد روبينسون، وكيل أعمال بيري، إنه توفي محاطا بعائلته وأصدقائه، (ابناه وخطيبته وزوجته السابقة وأبواه وشقيقه وشقيقته).وتأتي وفاة بيري بعد يوم واحد من الإعلان عن عودة المسلسل "بيفرلي هيلز 90210" للشاشة الصيف المقبل.واشتهر الممثل الأمريكي بدور ديلان ماكاي في المسلسل المذكور الذي عرض في دول كثيرة حول العالم في التسعينات من القرن الماضي.