اعتبر الكرواتي صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، أنه من "شبه المستحيل" تعويض غياب لاعب من طراز البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل نهاية الموسم الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.

وجاءت تصريحات مودريتش، الاثنين، عشية استضافة فريقه لأياكس أمستردام الهولندي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.وانتقل رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى فريق "السيدة العجوز" صيف العام الماضي مقابل نحو 100 مليون يورو، ولم يقم ريال بتعويض غيابه عبر التعاقد مع مهاجم بارز.وينعكس غياب البرتغالي بشكل واضح على أداء الفريق الإسباني هذا الموسم لاسيما على الصعيد التهديفي.وقال مودريتش الذي نال بدوره الكرة الذهبية لأفضل لاعب عالميا في 2018، في مؤتمر صحفي مع مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري "كريستيانو رونالدو لاعب يفتقده أي فريق، تعويضه شبه مستحيل"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".وأضاف: "عندما رحل إلى يوفنتوس كان النادي يأمل في أن يقوم بعض اللاعبين الآخرين بتقاسم مهمة تسجيل الأهداف. الأمر ليس سهلا لأن كريستيانو كان يسجل (نحو) 50 هدفا في كل موسم ولا نستطيع أن نجد لاعبا يسجل هذا العدد من الأهداف".وأوضح: "يجب أن نمتلك لاعبين أو ثلاثة يستطيعون تسجيل 10 و15 و20 هدفا لكننا لا نملكهم وهذا مشكلتنا الأساسية هذا الموسم".وكان لسان حال سولاري مماثلا بقوله "كريستيانو أسطورة حية في هذا النادي، كل ما قام به ما ظاهر في خزائن النادي. لكن كل من له علاقة بالنادي يقوم بقصارى جهده لتقديم عمل أفضل، للدفاع بطريقة أفضل وتسجيل الأهداف".ويجد سولاري المعين في وقت سابق هذا الموسم خلفا لغولن لوبيتيغي الذي أقيل على خلفية سوء النتائج، نفسه تحت ضغط متزايد في الفترة الأخيرة لاسيما بعد خسارتين متتاليتين لريال على أرضه ضد غريمه المحلي برشلونة الأسبوع الماضي، الأولى بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا، والثانية صفر-1 السبت في الليغا.ويدخل ريال إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية مع أفضلية نسبية بعد فوزه ذهابا على أرض أياكس 2-1، لكن الأداء الصلب للفريق الهولندي ذهابا والخسارتين المتتاليتين لريال محليا، يرسمون علامات استفهام حول قدرة فريق العاصمة الإسبانية على النهوض من هذه الكبوة المعنوية.وأعرب سولاري عن تفاؤله عشية مباراة أياكس الذي بدا كالطرف الأفضل في مباراة الذهاب، بقوله "نريد الفوز وتخطي هذا الدور. يتمتع الفريق بشخصيات كبيرة في صفوفه وأنا فخور جدا. يتعين علينا ترجمة الفرص التي تسنح لنا في منطقة الجزاء. عامل الحظ يلعب دورا أيضا".وأكد أن لاعبيه متماسكون "لكن ذلك لا يعني بأنهم سعداء بما حصل لكن ضميرهم مرتاح".وتطرق مودريتش إلى التقارير بشأن مستقبل سولاري المرتبط بعقد مع النادي حتى 2021. وقال "لا نكترث للشائعات، نحن نركز على أنفسنا. في عالم ريال مدريد ثمة حديث دائم عن أمور مماثلة. لا يمكننا أن نمنعه".