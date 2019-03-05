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شيخ عربي يكشف عن "وحش جوال" (فيديو)



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يبدو أن مصطلح "مركبة رباعية الدفع" الكلاسيكي لا يصلح لوصف اختراع "مرعب" يمتلكه الشيخ، حمد بن حمدان آل نهيان.



وأطلقت تسمية "ذبيان" على هذا الوحش خماسي المحاور، الذي يمتلك 10 دواليب ويزن 24 طنا.


وتم تجميع السيارة الضخمة على منصة قاطرة "Oshkosh M1075". ويمكن أن يلحظ فيها المختصون ملامح الشاحنات الأمريكية الكلاسيكية، فضلا عن سيارات مثل: Jeep Wrangler Unlimited وDodge Dart وFord Super Duty.


وزودت المركبة بمحرك سعته 15.2 لتر، وينتج قوة 600 حصان. ويبلغ طولها 11 مترا. ويقال إن السيارة صممت لإدراجها على موسوعة غينيس للأرقام القياسية. ويبدو أنه ليست هناك قيمة عملية أخرى لهذا "الوحش الجوال".




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