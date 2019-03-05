أدوية, شائعة, تصيب, الدماغ, بأمراض, خطيرة,

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أظهرت دراسة أميركية أن من أقلعوا عن التدخين قبل عقود ربما أقل عرضة للإصابة...
أثبت علماء المركز الطبي بجامعة لوما لندا الأمريكية، أن اتباع نظام غذائي نباتي له...
توصل أخصائيو مشروع "ACS Chemical Neuroscience" إلى أن الذين يجمعون بين التدخين والكحول يسرعون...
حذرت دراسة أمريكية، من أن انقطاع النفس أثناء النوم، يزيد خطر إصابة النساء بأمراض...
كشف استطلاع للرأي عن عادات غريبة يتبعها الناس بشأن تغيير أغطية الأسرة التي...
اكتشف علماء جامعة تافتس الأمريكية أن تناول الطماطم يساعد في خفض خطر الإصابة بمرض...
مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة مضرة بالصحة الجسدية والنفسية. دراسة بريطانية...
خلصت مراجعة بحثية إلى أن ضغط الدم لدى البالغين الذين يمارسون "اليوغا" مع تمرينات...
رغم تصنيفها كحيوانات قاتلة، فإن بعض العناكب المنتشرة في أميركا الجنوبية بإمكانها...
إذا كنت ممن يعتقدون أنه بمقدورك تعويض السهر لأوقات متأخرة خلال الأسبوع عبر قضاء...