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العثور على الفتى وليد سالم الحميدي (14 عامًا) من النقب بعد اختفائه



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تم العثور على الفتى وليد سالم الحميدي (14 عامًا) من سكان إحدى التجمعات البدوية في النقب  بعد اختفائه منذ امس .


الفتى اختفى امس بعد ان خرج من بيته ولم يعد وفقد الاتصال به واليوم تم العثور عليه  .




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