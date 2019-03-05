العثور, على, الفتى, وليد, سالم, الحميدي, (14, عامًا), من, النقب, بعد, اختفائه,

تم العثور على الفتى وليد سالم الحميدي (14 عامًا) من سكان إحدى التجمعات البدوية في النقب بعد اختفائه منذ امس .

الفتى اختفى امس بعد ان خرج من بيته ولم يعد وفقد الاتصال به واليوم تم العثور عليه .