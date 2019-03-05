مجلس, الأوقاف, الاسلامية, يعقد, اجتماعا, طارئا, اليوم,

أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس ، الليلة، عن عقده اجتماعا طارئا صباح اليوم الثلاثاء لبحث تطورات خطيرة تتعلق بمبنى مصلى باب الرحمة .

وكانت المحكمة ، أمهلت مساء الاثنين، مجلس الأوقاف في مدينة القدس ، أسبوعا للرد على طلب اسلرائيل إغلاق مصلى باب الرحمة.