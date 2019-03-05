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مجلس الأوقاف الاسلامية يعقد اجتماعا طارئا اليوم



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 أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس ، الليلة، عن عقده اجتماعا طارئا صباح اليوم الثلاثاء لبحث تطورات خطيرة تتعلق بمبنى مصلى باب الرحمة .




وكانت المحكمة ، أمهلت مساء الاثنين، مجلس الأوقاف في مدينة القدس ، أسبوعا للرد على طلب اسلرائيل إغلاق مصلى باب الرحمة.
مجلس الأوقاف الاسلامية يعقد اجتماعا طارئا اليوم




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