مجلس, الأوقاف, الاسلامية, يعقد, اجتماعا, طارئا, اليوم,

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من المقرر ان يصل الوفد الأمني المصري اليوم الثلاثاء ، الى قطاع غزة ،بعد أسبوع على...
يبدأ اليوم الامتحان الأوّل في لغة الأم ( اللغة العبريّة ) السّاعة العاشرة صباحا...
تم العثور على الفتى وليد سالم الحميدي (14 عامًا) من سكان إحدى التجمعات البدوية في...
اليوم ا الثلاثاء، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً...
صودق مساء اليوم الاثنين على ميزانيه بلديه سخنين لسنه ٢٠١٩ باجواء ايجابيه واخويه...
بحفاوة وترحيب بالغين وملحوظين استقبلت ثانوية خديجة النموذجية ام الفحم الدكتور...
اعلن رؤساء حزب كحول لافان عدم تخليهم ابدا على هضبة الجولان . وقال بيني غانتص خلال...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة السير أنه تم ضبط سائق سيارة خصوصية يبلغ من...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة حرس الحدود انه تم اعتقال 5 مشتبهين من منطقة...
بدعوة من المنظمين، شارك رئيس المجلس الاقليمي، الجلبوع، عوفيد نور، الاسبوع...