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منخفض جوي جديد اليوم الثلاثاء - اجواء باردة وامطار



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اليوم ا الثلاثاء، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة ،وتسقط  زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا،الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.



والاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،الرياح غربية الى شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.




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