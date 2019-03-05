هنية, لنتنياهو:, أي, مغامرة, في, غزة, ستدفع, ثمناً, قد, يطيح, بك, بالكامل,

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه إذا فكر رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو بأي مغامرة في غزة فإنه سيدفع ثمنا قد يطيح به بالكامل، مضيفاً: "من أراد أن يؤذي غزة فإن غزة ستؤذيه".

وشدد هنية خلال لقاء جمعه بمكتبه بمدينة غزة بعدد من وسائل الإعلام، على أن حماس لا يعنيها من يحكم دولة الاحتلال سيما وأن جميع قادتها ولغوا في الدم الفلسطيني، متابعاً: "حماس مثل كل الوطنيين تفضّل قلع كل الأحزاب الإسرائيلية وأن يذهب الاحتلال بلا رجعة".وأضاف "ليس لنا خيارات تفضيلية في التركيبة الداخلية الإسرائيلية فجميع الأحزاب تعتمد على برامج لا توجد فيها فروقات في القضايا الأساسية ونحن لا نخشى أيه مغامرات لنتنياهو في غزة أو غيرها ونحن على درجة عالية من الانتباه والمتابعة والمقاومة عيونها مفتوحة على كل الثغور".