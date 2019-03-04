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المصادقة على ميزانية بلدية سخنين



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صودق مساء اليوم الاثنين على ميزانيه بلديه سخنين لسنه ٢٠١٩ باجواء ايجابيه واخويه ونقاش بناء من قبل اعضاء البلديه والمهنيين.


وتم اقرار الميزانيه بالاجماع مع تحفظ بعض اعضاء البلديه على بنود قليله والميزانيه 204مليون شاقل.




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