المصادقة, على, ميزانية, بلدية, سخنين,

وتم اقرار الميزانيه بالاجماع مع تحفظ بعض اعضاء البلديه على بنود قليله والميزانيه 204مليون شاقل.

صودق مساء اليوم الاثنين على ميزانيه بلديه سخنين لسنه ٢٠١٩ باجواء ايجابيه واخويه ونقاش بناء من قبل اعضاء البلديه والمهنيين.

تابعونــا

ثانوية خديجة النموذجية ام الفحم تستضيف د. سمير محاميد رئيس بلدية ام الفحم وتحتفي به 2019-03-04 | 22:46:56 بحفاوة وترحيب بالغين وملحوظين استقبلت ثانوية خديجة النموذجية ام الفحم الدكتور...

رؤساء حزب كحول لافان يتعهدون بعدم التخلي ابدا عن هضبة الجولان 2019-03-04 | 22:39:38 اعلن رؤساء حزب كحول لافان عدم تخليهم ابدا على هضبة الجولان . وقال بيني غانتص خلال...

ضبط سائق يقود سيارته بسرعة 173 كم/س 2019-03-04 | 22:18:47 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة السير أنه تم ضبط سائق سيارة خصوصية يبلغ من...

اعتقال 5 مشتبهين من صور باهر بتهريب اسلحة من مناطق السلطة الفلسطينية 2019-03-04 | 19:37:58 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة حرس الحدود انه تم اعتقال 5 مشتبهين من منطقة...

ضمن مشاركته في مؤتمر السلطات المحلية بتل أبيب، عوفيد نور يتحدث عن تجربة الجلبوع بموضوع الطاقة 2019-03-04 | 19:30:34 بدعوة من المنظمين، شارك رئيس المجلس الاقليمي، الجلبوع، عوفيد نور، الاسبوع...

المحامي خالد زعبي يشارك بمؤتمر مكانة سلطة القانون في فيينا 2019-03-04 | 19:15:27 شارك رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال، المحامي خالد حسني الزعبي ممثلاً عن نقابة...

مدرسة راهبات الفرنسيسكان تكرم طلّابها المتفوّقين في احتفال بهيج 2019-03-04 | 19:08:23 عندما أشارت عقارب السّاعة إلى الرّابعة والنّصف ما بعد الظّهر يوم الجمعة، امتلأت...

اصابة مسن اثر تعرضه للدهس في كفرمندا 2019-03-04 | 18:01:25 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت مسن...

في حفل إشهار كتاب الفراعنة شخصيات أردنية وفلسطينية تُشيد بكتابه وأدائه السياسي 2019-03-04 | 15:16:25 في حفل واسع شهدته قاعة المكتبة الوطنية وحضرته العشرات من الشخصيات السياسية...