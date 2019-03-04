تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-04 23:06:20 المصادقة على ميزانية بلدية سخنين |  2019-03-04 23:02:18 خسارة خارجية للمتصدر هبوعيل ام الفحم امام كوكب2:1 |  2019-03-04 22:46:56 ثانوية خديجة النموذجية ام الفحم تستضيف د. سمير محاميد رئيس بلدية ام الفحم وتحتفي به |  2019-03-04 22:39:38 رؤساء حزب كحول لافان يتعهدون بعدم التخلي ابدا عن هضبة الجولان |  2019-03-04 22:34:59 حلا الترك غاضبة من التعليقات حول برنامجها الواقعي الجديد.. وتشكتي لوالدتها |  2019-03-04 22:27:01 نشر منظومة دفاعية جوية امريكية متقدمة في اسرائيل لأول مرة |  2019-03-04 22:18:47 ضبط سائق يقود سيارته بسرعة 173 كم/س |  2019-03-04 19:49:35 غياب رباعي عن قائمة ريال مدريد أمام أياكس |  2019-03-04 19:37:58 اعتقال 5 مشتبهين من صور باهر بتهريب اسلحة من مناطق السلطة الفلسطينية |  2019-03-04 19:30:34 ضمن مشاركته في مؤتمر السلطات المحلية بتل أبيب، عوفيد نور يتحدث عن تجربة الجلبوع بموضوع الطاقة |  2019-03-04 19:15:27 المحامي خالد زعبي يشارك بمؤتمر مكانة سلطة القانون في فيينا |  2019-03-04 19:08:23 مدرسة راهبات الفرنسيسكان تكرم طلّابها المتفوّقين في احتفال بهيج |  2019-03-04 18:01:25 اصابة مسن اثر تعرضه للدهس في كفرمندا |  2019-03-04 15:16:25 في حفل إشهار كتاب الفراعنة شخصيات أردنية وفلسطينية تُشيد بكتابه وأدائه السياسي |  2019-03-04 15:50:19 مقتل 4 أمريكيين وكيني واحد بتحطم مروحية في كينيا |

الرئيسية | كرة قدم محلية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

خسارة خارجية للمتصدر هبوعيل ام الفحم امام كوكب2:1



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



مني فريق هبوعيل ام الفحم متصدر الدرجة الاولى بخسارة غير متوقعة امام هبوعيل كوكب ابو الهيجاء بهدفين مقابل هدف بعد ان انتهى الشوط الاول بالنتيجة هدفين لكوكب مقابل لا شيء لام الفحم سجل الهدف الاول اللاعب امير ابو النيل فيما سجل اللاعب جال كناتي الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من اللاعب يزن نصار .


الشوط الثاني شهد تحسن في اداء الاحمر الفحماوي واستطاع تقليص النتيجة بعد تسجيل هدف وعمل لاعبو ام الفحم لمعادلة النتيجة لكن فريق كوكب كان له بالمرصاد وانتهت المباراة بخسارة خارجية لهبوعيل ام الفحم وفوز بيتي هام لهبوعيل كوكب .




كلمات متعلقة

خسارة, خارجية, للمتصدر, هبوعيل, ام, الفحم, امام, كوكب2:1,

تابعونــا

اتحاد ابناء سخنين يقترب من الهبوط للدرجة الممتازة بعد الخسارة امام اشدود اتحاد ابناء سخنين يقترب من الهبوط للدرجة الممتازة بعد الخسارة امام اشدود 2019-02-16 | 20:11:51

مني فريق اتحاد ابناء سخنين بخسارة خارجية قاسية بهدفين مقابل هدف , أمام النادي...

تعادل سلبي بين اتحاد ابناء سخنين ومكابي تل ابيب في مباراة اقطاب تعادل سلبي بين اتحاد ابناء سخنين ومكابي تل ابيب في مباراة اقطاب 2019-02-11 | 23:01:44

استطاع متذيل لائحة الدرجة العليا لكرة القدم اتحاد ابناء سخنين من اقتناص نقطة...

الليلة - اتحاد ابناء سخنين امام كريات شمونة في مباراة مصيرية الليلة - اتحاد ابناء سخنين امام كريات شمونة في مباراة مصيرية 2019-02-03 | 12:12:38

يخرج فريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم الاحد لمباراة صعبة أمام فريق...

اتحاد سخنين يخسر امام مكابي بيتح تكفا وغضب عارم من الجمهور وطعن شابين اتحاد سخنين يخسر امام مكابي بيتح تكفا وغضب عارم من الجمهور وطعن شابين 2019-01-27 | 20:53:50

مني فريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين بخسارة بيتية قاسية امام فريق مكابي بيتح...

هبوعيل ام الفحم يفوز على النادي الرياضي الطيرة بهدف قاتل ويحافظ على الصداراة‎ هبوعيل ام الفحم يفوز على النادي الرياضي الطيرة بهدف قاتل ويحافظ على الصداراة‎ 2019-01-27 | 09:26:54

حافظ فريق هبوعيل ام الفحم على صدارته لدوري الدرجة الاولى المنطقة الشمالية، وذلك...

اتحاد ابناء سخنين يخسر أمام الخضيرة ويتورط في القاع اتحاد ابناء سخنين يخسر أمام الخضيرة ويتورط في القاع 2019-01-12 | 23:21:55

مني فريق اتحاد ابناء سخنين امام فريق هبوعيل الخضيرة بالنتيجة 2-1 في مباراة خارجية...

ادارة هبوعيل ام الفحم تحرر اللاعب معمر قراقرة من صفوف الفريق ادارة هبوعيل ام الفحم تحرر اللاعب معمر قراقرة من صفوف الفريق 2019-01-06 | 16:38:14

بعد جلسة مغلقة بين ادارة فريق هبوعيل ام الفحم واللاعب معمر قراقرة قد قررت الادارة...

اتحاد ابناء سخنين وبيتار القدس يفترقان بالتعادل في مباراة ضعيفة اتحاد ابناء سخنين وبيتار القدس يفترقان بالتعادل في مباراة ضعيفة 2019-01-05 | 23:37:16

استطاع فريق بيتار القدس ان يقتنص نقطة ثمينة من فريق ابناء سخنين بمباراته البيتية...

الليلة:اتحاد ابناء سخنين امام بيتار القدس في صراع القاع الليلة:اتحاد ابناء سخنين امام بيتار القدس في صراع القاع 2019-01-05 | 14:00:11

يستضيف فريق اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم السبت فريق بيتار القدس على ارض استاد...

انضمام اللاعب العرابي جابر خربوش لمنتخب اسرائيل انضمام اللاعب العرابي جابر خربوش لمنتخب اسرائيل 2018-12-30 | 08:16:44

لاعب هبوعيل عرابة شباب في كرة الطائرة جابر سامي محمود بدارنه خربوش رقم 11 في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أبو غوش القدس فاتورة مطعم سياح صينيين 16500 شيكل وزارة السياحة الاسرائيلية اصابة عمال قضيب حديد شرفة القدس حي راموت مستشفى شعري تسيدك طبخة اليوم منال العالم مطبخ لازانيا الكوسا رمضان 2016 وصفة تحضيرانقلاب شاحنة كريات اتا اصابة سائق متوسطة حادث طرق دراجة نارية سيارة خصوصية شارع كفر كنا رئيسي اصابة شاب طارق ضعيف حادث طرق جثمان تشييع جنازة ام الفحم مقبرة مثواه الاخير شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت تبرئة تهمة خيانة الامانة رشى تلقي أردوغان طارق عبد الحميد بلدة كفر مندا أول مولود زياد نصار طفل يحمل اسم الرئيس التركي سليم سويد اضرام النار حرق سيارة اطلاق نار القاء قنبلة مدخل سكرتير مجلس البقيعة طبيب نساء مخالفات جنسية متعالجات لديه عيادة الناصرة اعتقال شرطة تحقيق مصرع عامل دير حنا مجدي سالم زخرون يعكوف ورشة بناء سقط ارتفاع شاهق معجان ميخائيل كيبوتس شاب اسعاف شرطة السجن نصف عام اسراء عابد الناصرة محاولة منفذة عملية العفولة محطة مركزية سقوط عامل تخليص سقط من ارتفاع ورشة بناء مدينة حيفا اطفاء انقاذ طواقم انقلاب سيارة البعنة حادث طرق مدخل قرية المكر اصابة امرأة سائقة شرطة اسعاف أموال ضريبة الارنونا مجلس مجدال تيفن مجلس كسرى سميع يانوح جت توزيع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com