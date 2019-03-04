خسارة, خارجية, للمتصدر, هبوعيل, ام, الفحم, امام, كوكب2:1,

مني فريق هبوعيل ام الفحم متصدر الدرجة الاولى بخسارة غير متوقعة امام هبوعيل كوكب ابو الهيجاء بهدفين مقابل هدف بعد ان انتهى الشوط الاول بالنتيجة هدفين لكوكب مقابل لا شيء لام الفحم سجل الهدف الاول اللاعب امير ابو النيل فيما سجل اللاعب جال كناتي الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من اللاعب يزن نصار .

الشوط الثاني شهد تحسن في اداء الاحمر الفحماوي واستطاع تقليص النتيجة بعد تسجيل هدف وعمل لاعبو ام الفحم لمعادلة النتيجة لكن فريق كوكب كان له بالمرصاد وانتهت المباراة بخسارة خارجية لهبوعيل ام الفحم وفوز بيتي هام لهبوعيل كوكب .