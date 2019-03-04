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ثانوية خديجة النموذجية ام الفحم تستضيف د. سمير محاميد رئيس بلدية ام الفحم وتحتفي به



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بحفاوة وترحيب بالغين وملحوظين استقبلت ثانوية خديجة النموذجية ام الفحم الدكتور سمير محاميد رئيس بلدية ام الفحم, وتأتي الزيارة الأولية بدعوة من لجنة المعلمين والمعلمات في مدرسة خديجة الثانوية النموذجية.استهلت الزيارة بالترحيب بالضيف ابن ثانوية خديجة من قبل لجنة المعلمين واسرة المدرسة وادارتها ومجلس الطالبات فيها. حيث قامت لجنة المعلمين والمعلمات بتكريم رئيس البلدية د. سمير  بدرع خاص ولوحة صور توثق محطات هامة للدكتور سمير كابن الهيئة التدريسية في ثانوية خديجة اضافة الى تقديم باقة ازهار مميزة للرئيس بمناسبة استلامه مقاليد رئاسة البلدية.   وقد صرح لنا مدير المدرسة الاستاذ محمد انيس محاميد ان:" الدكتور سمير محاميد كان من بين طاقم معلمي ثانوية خديجة الاوائل وشغل فيها منصب نائب المدير ومعلم البيولوجيا القدير ومركز الابحاث المتميز ومركز الطبقة الاداري الناجح والمثابر في عمله, وقدر له النهوض بالأبحاث المدرسية العلمية وتحقيق جوائز عديدة للطالبات على ابحاثهن المبدعة في مجالات علمية متنوعة كالبيولوجيا والفيزياء وعلم الفلك وغيرها الكثير. وعندما فازت ثانوية خديجة بالمرتبة الاولى بين المدارس قطريا كان د. سمير, كمدير للمدرسة الاهلية, اول المتصلين بإدارة المدرسة هو وعقيلته لتهنئة المدرسة بإنجازاتها وتألقها قطريا ".    ثم قام د. سمير بجولة تفقدية تخللها تعريف عام بالمدرسة قدمه له مدير المدرسة الاستاذ محمد انيس محاميد وذوو المهام ورئيسة مجلس الطالبات بيان سامي ابو الياس (صف 11ب مسار الاوائل) ونائبتها هديل سمير محاميد (11أ مسار الاوائل), مبينين للرئيس تميز المدرسة تحصيليا وقيميا معرجين على دور الهيئة التدريسية بنجاح الطالبات وبنخبة المشاريع التي تتحلى بها بنجاح منقطع النظير.   تخللت الزيارة عدة محطات هامة تضمنت عدة محطات هامة في مدرسة خديجة هي : مختبر المدرسة وغرف مسار الاوائل والمسار العادي وغرف المعلمين والتعليم الفردي والمكتبة وغيرها من مرافق المدرسة.  بنهاية الزيارة عقد لقاء ختامي بين رئيس البلدية وبين ذوي المهام ولجنة المعلمين والادارة. حيث عرضوا عليه ما تتميز به المدرسة الى جانب بعض المتطلبات التي تحتاجها المدرسة للاستمرار بتألقها وتميزها بين المدارس, وعلى رأسها فوز المدرسة بالمرتبة الاولى قطريا ومحليا بالتحصيل العلمي ونتائج البجروت المشرفة وغيرها من المعايير. وقد اثنى رئيس البلدية على الطاقم المتميز وخاصة خريجات ثانوية خديجة اللواتي علمهن كمعلم واللواتي يعلمن فيها مثل المعلمة اسماء محاجنة والمعلمة  زهور محاميد اضافة لزملاء التدريس الاوائل والجدد.  جدير بالذكر ان د. سمير رئيس البلدية  سر للغاية  بهذه الزيارة لثانوية خديجة التي قال عنها  انه يكن لخديجة تقديرا وودا خاصا, خاصة وانه تعلم فيها ومنها الكثير خاصة بالأمور الإدارية, وعبر عن انطباعاته الايجابية جدا خلال الزيارة. كما وعد أن يلبي حاجات المدرسة لتوفير بيئة تعليمية متميزة, بعد ان قام بجولة في ارجاء المدرسة واطلع على نواقصها ووعد بزيارات مهنية قريبة لضمان استمرار رقي المدرسة محليا وقطريا.





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