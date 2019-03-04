نيمار, يفتح, باب, الرحيل, عن, سان, جيرمان,

أثار الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل بتصريحاته الأخيرة، بعدما كشف عن موقفه من الرحيل عن فريق العاصمة، في ظل الأخبار التي ربطته بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

وقال نيمار، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "حياة لاعب كرة القدم سريعة للغاية، تحدث بعض الأشياء في لحظات غير متوقعة، لا أحد يعلم ماذا سيحدث غدًا".وأضاف البرازيلي: "إذا تحدثنا عن اليوم، فأنا سعيد جدًا هنا، ولا أريد الرحيل عن باريس، لكن الأمور تذهب سريعًا جدًا".وأتم نيمار تصريحاته: "في غضون ثلاثة أشهر، لا أحد يعرف ما سيحدث، الأمر ليس مسألة فتح سوق الانتقالات، إنه أمر مختلف، حيث يقوم الرئيس بإخبارك بذلك، أو أن اللاعب لا يملك مخرجًا أحيانًا، أنا لا أتحدث عن قضيتي، لكنني أعرض مثالاً".وكان نيمار، بطل ميركاتو الصيف في عام 2017، بعدما قرر الرحيل عن صفوف برشلونة الإسباني، وشد الرحال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي 222 مليون يورو، ليفسخ التعاقد مع البارسا، ويصبح اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.