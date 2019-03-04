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رؤساء حزب كحول لافان يتعهدون بعدم التخلي ابدا عن هضبة الجولان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعلن رؤساء حزب كحول لافان عدم تخليهم ابدا على هضبة الجولان .

وقال بيني غانتص خلال جولة قام بها اليوم في هضبة الجولان بمعية رئيسي الأركان السابقين موشيه يعالون وغابي اشكنازي ويئير لابيد ان حكومة برئاسته ستضع حدا للتموضع الإيراني في ثلاث جبهات – في سوريا ولبنان وقطاع غزة .
وأضاف ان  المجلس الوزاري المصغر القادم سيتحلي بالمسؤولية والتوازن بحيث ستُمنح قوات الامن حرية التصرف وستحظي بدعم من المستوى السياسي. وتوقع غانتص مضاعفة الاستيطان في الهضبة   لنقل رسالة واضحة الى العالم مفادها عدم تخلي إسرائيل ابدا عن الجولان .
وبدوره قال يئير لابيد ان الهضبة تُعتبر ذخرا استراتيجيا وجزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل داعيا الاسرة الدولية الى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة 




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