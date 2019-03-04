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حلا الترك غاضبة من التعليقات حول برنامجها الواقعي الجديد.. وتشكتي لوالدتها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت حلا الترك عن غضبها من تعليقات رواد السوشيال ميديا حول برنامجها الواقعي الجديد الذي يتم إذاعته عبر شاشة قناة MBC، حيث شكت لوالدتها منى السابر من انتقاداتهم المتكررة.  وقالت حلا الترك في إحدى فقرات البرنامج بأحدث حلقاته: “أحس بالي مشغول من السوشيال ميديا.. السوشيال ميديا تعبني جداً.. وبالي مشغول بدراستي وأهلي وبشهرتي وبالفن”.

 وردت والدتها: “بيعطوا تعليقات وكلام كتير جارح لبنت لساتها صغيرتها”، لتعلق النجمة البحرينية الصغيرة: “شو أنا أسوي؟” لتنصحها الأم بأن تعمل ما تريد ولا تقف على تعليقات أحد ولا تلتفت لكلماتهم ولا تزعل من الانتقادات لأنها (لا تودي ولا تجيب).  وكان برنامج “حلا” قد لاقى انتقادات سلبية وهجوم شديد منذ بداية عرضه، حيث اتهم الجمهور النجمة البحرينية ووالدتها بالتصرف بافتعال وأداء تمثيلي مثير للضجر بعيداً عن العفوية والتلقائية، مؤكدين أن البرنامج ممل ويفتقر للحيوية.
حلا الترك غاضبة من التعليقات حول برنامجها الواقعي الجديد.. وتشكتي لوالدتها




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