حلا, الترك, غاضبة, من, التعليقات, حول, برنامجها, الواقعي, الجديد.., وتشكتي, لوالدتها,

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أحدثت مصممة الأزياء وزوجة الفنان المصري تامر حسني بسمة بوسيل موجة غضب بين...
بعد ان انتشرت اخبار تفيد ان النجمة التركية بيرين سات انفصلت عن زوجها الفنان كينان...
تداولت حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشوراً قيل إنّه تسريب فكرة برنامج...
خضعت الفنانة السورية كندة علوش لأول جلسة تصوير تجمعها بابنتها “حياة” من زوجها...
بعد أن شارك الممثل السوري معتصم النهار قي مسلسل “باب الحارة” في أجزائه الثلاثة...
ظهرت الفنانة اللبنانية إليسا لأول مرة بعد العملية الجراحية الأخيرة، والتي اجريت...
كشفت ملكة جمال سوريا الفنانة سارة نخلة عن حكم المحكمة بخصوص اعتدائها على حماتها،...
نشرت صفحة محبي ومتابعي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على أحد مواقع...
شارك الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد في الاحتفالية الضخمة للهيئة العامة للترفيه في...
قرّر الفنان المصري عمرو دياب مؤخرا ان يرفع أجره في حفلات الزفاف التي يشارك في...