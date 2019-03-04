تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-04 22:46:56 ثانوية خديجة النموذجية ام الفحم تستضيف د. سمير محاميد رئيس بلدية ام الفحم وتحتفي به |  2019-03-04 22:39:38 رؤساء حزب كحول لافان يتعهدون بعدم التخلي ابدا عن هضبة الجولان |  2019-03-04 22:34:59 حلا الترك غاضبة من التعليقات حول برنامجها الواقعي الجديد.. وتشكتي لوالدتها |  2019-03-04 22:27:01 نشر منظومة دفاعية جوية امريكية متقدمة في اسرائيل لأول مرة |  2019-03-04 22:18:47 ضبط سائق يقود سيارته بسرعة 173 كم/س |  2019-03-04 19:49:35 غياب رباعي عن قائمة ريال مدريد أمام أياكس |  2019-03-04 19:37:58 اعتقال 5 مشتبهين من صور باهر بتهريب اسلحة من مناطق السلطة الفلسطينية |  2019-03-04 19:30:34 ضمن مشاركته في مؤتمر السلطات المحلية بتل أبيب، عوفيد نور يتحدث عن تجربة الجلبوع بموضوع الطاقة |  2019-03-04 19:15:27 المحامي خالد زعبي يشارك بمؤتمر مكانة سلطة القانون في فيينا |  2019-03-04 19:08:23 مدرسة راهبات الفرنسيسكان تكرم طلّابها المتفوّقين في احتفال بهيج |  2019-03-04 18:01:25 اصابة مسن اثر تعرضه للدهس في كفرمندا |  2019-03-04 15:16:25 في حفل إشهار كتاب الفراعنة شخصيات أردنية وفلسطينية تُشيد بكتابه وأدائه السياسي |  2019-03-04 15:50:19 مقتل 4 أمريكيين وكيني واحد بتحطم مروحية في كينيا |  2019-03-04 15:50:12 لافروف: لا داعي لتشكيل مجموعات عمل جديدة حول سوريا |  2019-03-04 14:55:07 مصر.. خروج قطار عن السكة في محطة بالإسكندرية |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لهذا السبب عليك الإقلاع عن التدخين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أظهرت دراسة أميركية أن من أقلعوا عن التدخين قبل عقود ربما أقل عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي مقارنة بمن تأخروا عنهم في اتخاذ قرار وقف هذه العادة السيئة.

ويربط العلم منذ وقت طويل بين التدخين وزيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، كما خلص إلى أن الإقلاع عنه يحد من الخطر. لكن الدراسة الجديدة توصلت إلى أدلة على أن التوقف عن التدخين لسنوات قد يؤدي إلى فوائد أكبر بالمقارنة مع الابتعاد عنه لفترة وجيزة وحسب.
وقال كبير الباحثين في الدراسة، جيفري سباركس، وهو من مستشفى (بريغام آند وومنز) التابع لكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن: "تقدم هذه النتائج أدلة للأشخاص المعرضين بشدة لخطر التهاب المفاصل الروماتويدي للإقلاع عن التدخين لأن هذا قد يؤخر أو حتى يقي من الإصابة بالمرض".
وذكر سباركس في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن الإقلاع عن التدخين هو بالطبع السبيل الأمثل للحد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي لكن الحد منه "يساعد أيضاً على درء الخطر".
والتهاب المفاصل الروماتويدي من اضطرابات المناعة ويسبب تورما وآلاما في المفاصل، وهو أقل شيوعاً من مرض هشاشة العظام.
ودرس سباركس وزملاؤه بيانات جُمعت على مدى 38 عاماً لأكثر من 230 ألف امرأة، بينهن 1528 امرأة أصبن بالتهاب المفاصل الروماتويدي.
وكتب الباحثون في دورية (بحوث وعلاج التهاب المفاصل) إن المشاركات المدخنات كن أكثر عرضة للإصابة بنسبة 47% مقارنة بمن لم يدخن قط.
من جهته، قال باحث في المركز الطبي التابع لجامعة نبراسكا في أوماها ولم يشارك في الدراسة، كاليب ميشو، إن النتائج تعطي المدخنين دافعاً آخر للإقلاع.
وتابع ميشو: "هناك أدلة قليلة على أن الإقلاع عن التدخين يقلل أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي فالمرض لا يزال عصياً على العلاج ومصدراً مزمناً لألم ومعاناة الكثير من الناس ... لكن يمكن للمدخنين الحد من هذا الخطر على الأقل بتقليل عدد السجائر شيئاً فشيئاً".
لهذا السبب عليك الإقلاع عن التدخين




كلمات متعلقة

لهذا, السبب, عليك, الإقلاع, عن, التدخين,

تابعونــا

النظام الغذائي النباتي يفيد في علاج السكري النظام الغذائي النباتي يفيد في علاج السكري 2019-03-04 | 15:50:16

أثبت علماء المركز الطبي بجامعة لوما لندا الأمريكية، أن اتباع نظام غذائي نباتي له...

الجمع بين التدخين والكحول يدمر الدماغ الجمع بين التدخين والكحول يدمر الدماغ 2019-03-04 | 14:50:21

توصل أخصائيو مشروع "ACS Chemical Neuroscience" إلى أن الذين يجمعون بين التدخين والكحول يسرعون...

انقطاع النفس أثناء النوم يهدد النساء بأمراض القلب انقطاع النفس أثناء النوم يهدد النساء بأمراض القلب 2019-03-04 | 14:15:33

حذرت دراسة أمريكية، من أن انقطاع النفس أثناء النوم، يزيد خطر إصابة النساء بأمراض...

غطاء السرير والنظافة.. متى يجب عليك تغييره؟ غطاء السرير والنظافة.. متى يجب عليك تغييره؟ 2019-03-04 | 13:40:22

كشف استطلاع للرأي عن عادات غريبة يتبعها الناس بشأن تغيير أغطية الأسرة التي...

مادة غذائية فعالة ضد السرطان مادة غذائية فعالة ضد السرطان 2019-03-04 | 11:46:03

اكتشف علماء جامعة تافتس الأمريكية أن تناول الطماطم يساعد في خفض خطر الإصابة بمرض...

خطر التلفزيون.. لن تصدّقوا تأثيره على الذاكرة والنطق! خطر التلفزيون.. لن تصدّقوا تأثيره على الذاكرة والنطق! 2019-03-04 | 10:30:06

مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة مضرة بالصحة الجسدية والنفسية. دراسة بريطانية...

ممارسة اليوغا بانتظام "تخفض ضغط الدم" ممارسة اليوغا بانتظام "تخفض ضغط الدم" 2019-03-04 | 08:58:03

خلصت مراجعة بحثية إلى أن ضغط الدم لدى البالغين الذين يمارسون "اليوغا" مع تمرينات...

"فياغرا العنكبوت".. حل سحري من حيوان قاتل "فياغرا العنكبوت".. حل سحري من حيوان قاتل 2019-03-03 | 13:53:05

رغم تصنيفها كحيوانات قاتلة، فإن بعض العناكب المنتشرة في أميركا الجنوبية بإمكانها...

تعويض السهر بـ"نوم العطلة".. دراسة تحسم الجدل تعويض السهر بـ"نوم العطلة".. دراسة تحسم الجدل 2019-03-03 | 09:23:48

إذا كنت ممن يعتقدون أنه بمقدورك تعويض السهر لأوقات متأخرة خلال الأسبوع عبر قضاء...

هذا ما يُحدثه نقص النوم بك.. حتى وإن نمت خلال العطلات هذا ما يُحدثه نقص النوم بك.. حتى وإن نمت خلال العطلات 2019-03-02 | 07:05:49

أفادت دراسة أميركية حديثة بأن النوم لفترات طويلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لا يكفي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع حامد ابو طه طعنا سكين بئر السبع قتل مشتبهين اعتقال رجلان امرأة يهود عاصفة رملية تضرب البلاد غبار أمطار تحذير جهاز التنفس الربو مشاكل تشكيل لجنة صلح بعد مقتل شابين اطلاق نا ام الفحم اجتماع حي الباطن كريات انا ظنا منه انه عربي طعن يهودي تمديد اعتقال شبهات ليستيريا بكتيريا حبوب ذرة شركة ميلوطال مطالبة مستهلكين اعادتها قلعة شاله المغربية المغرب الرباط يارا مشعور مندوبة الصنارة مهرجان موازين حضارة فن معمارياطلاق نار بيت شيمش الشرطة عربيان شابان سكاكين طعن عملية محاولة معليا حفل احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد قرية أهالي علي سعيد دراوشة اكسال وفاة الشاب في امريكا قرية قنابل ذخيرة سلاح مسدس بندقية طرعان شمال دير الاسد سخنين المشهد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد Manchester City vs Manchester United في الدوري الانجليزي الممتاز مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD2 مشاهدة علىاطلاق نار سيارة الرينة مواطن شاب الشرطة دون اصابات حسام طربي دهس شرطي تركه مصابا على الارض أبو سنان قرية سياقة سيارة شاب لائحة اتهام محكمة المشيرفة تشييع جثمان محمد وليد جبارين حادث طرق مصرع شاب 16 اصابة حادث طرق سيارتين باقة الغربية شارع 6 تصادم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com