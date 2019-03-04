نشر, منظومة, دفاعية, جوية, امريكية, متقدمة, في, اسرائيل, لأول, مرة,

لأول مرة نصب الجيش الأمريكي في إسرائيل منظومة ثاد (THAAD) المضادة للصواريخ الباليستية وذلك في إطار تمرين مشترك لقوات الدفاع الجوي التابعة للبلدين، يُجرى في النقب . ويشار الى ان أكثر من مئتي جندي أمريكي يشاركون في التمرين. وافيد ان الهدف من نشر هذه المنظومة المتقدمة هو تدريب الطواقم على نصب المنظومة باسرع وقت وتوطيد التعاون والتنسيق مع منظومات الدفاعات الجوية الاسرائيلية .

وقال الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي ان نشر البطاريات الامريكية نعبر عن مدى الزام الولايات المتحدة بضمان امن اسرائيل مشيرا الى ان جيش الدفاع يعمل بالتعاون مع القوات الامريكية بهدف تعزيز التنسيق و القدرات على الدفاع عن اجواء الدولة . وتنضم منظومة ثاد الى القدرات الاسرائيلية المضادة للصواريخ البالستية بعيدة المدى وهي من المنظومات الدفاعية الجوية الاكثر تطورا في العالم .واكد الناطق ان الجيش قادر ومستعد للدفاع عن اجواء الدولة وعن الجبهة الداخلية بوجه التهديدات المتنوعة القريبة والبعيدة ويرحب بالقوات الامريكية . وذكر ان منظومة الثاد هي منظومة متنقلة قادرة على اعتراض صواريخ بالستية داخل الغلاف الجوية للكرة الارضية وخارجه.