تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-04 22:46:56 ثانوية خديجة النموذجية ام الفحم تستضيف د. سمير محاميد رئيس بلدية ام الفحم وتحتفي به |  2019-03-04 22:39:38 رؤساء حزب كحول لافان يتعهدون بعدم التخلي ابدا عن هضبة الجولان |  2019-03-04 22:34:59 حلا الترك غاضبة من التعليقات حول برنامجها الواقعي الجديد.. وتشكتي لوالدتها |  2019-03-04 22:27:01 نشر منظومة دفاعية جوية امريكية متقدمة في اسرائيل لأول مرة |  2019-03-04 22:18:47 ضبط سائق يقود سيارته بسرعة 173 كم/س |  2019-03-04 19:49:35 غياب رباعي عن قائمة ريال مدريد أمام أياكس |  2019-03-04 19:37:58 اعتقال 5 مشتبهين من صور باهر بتهريب اسلحة من مناطق السلطة الفلسطينية |  2019-03-04 19:30:34 ضمن مشاركته في مؤتمر السلطات المحلية بتل أبيب، عوفيد نور يتحدث عن تجربة الجلبوع بموضوع الطاقة |  2019-03-04 19:15:27 المحامي خالد زعبي يشارك بمؤتمر مكانة سلطة القانون في فيينا |  2019-03-04 19:08:23 مدرسة راهبات الفرنسيسكان تكرم طلّابها المتفوّقين في احتفال بهيج |  2019-03-04 18:01:25 اصابة مسن اثر تعرضه للدهس في كفرمندا |  2019-03-04 15:16:25 في حفل إشهار كتاب الفراعنة شخصيات أردنية وفلسطينية تُشيد بكتابه وأدائه السياسي |  2019-03-04 15:50:19 مقتل 4 أمريكيين وكيني واحد بتحطم مروحية في كينيا |  2019-03-04 15:50:12 لافروف: لا داعي لتشكيل مجموعات عمل جديدة حول سوريا |  2019-03-04 14:55:07 مصر.. خروج قطار عن السكة في محطة بالإسكندرية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ضبط سائق يقود سيارته بسرعة 173 كم/س



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة السير أنه تم ضبط سائق سيارة خصوصية يبلغ من العمر 40 عاماً يقود سيارته بسرعة 173 كم/س في شارع رقم 25في منطقة اوفكيم في شارع السرعة المسموحه فيه 90 كم/س.

وأضاف البيان انه بعد فحص بيانات السائق تبين انه لم يقم بتجديد رخصة القيادة لمدة 20 عاماً ورخصته غير سارية المفعول منذ عام 1999 , السائق من سكان مركز البلاد تم اعتقاله وحجز سيارته لمدة 30 يوماً .
ضبط سائق يقود سيارته بسرعة 173 كم/س




كلمات متعلقة

ضبط, سائق, يقود, سيارته, بسرعة, 173, كم/س,

تابعونــا

ثانوية خديجة النموذجية ام الفحم تستضيف د. سمير محاميد رئيس بلدية ام الفحم وتحتفي به ثانوية خديجة النموذجية ام الفحم تستضيف د. سمير محاميد رئيس بلدية ام الفحم وتحتفي به 2019-03-04 | 22:46:56

بحفاوة وترحيب بالغين وملحوظين استقبلت ثانوية خديجة النموذجية ام الفحم الدكتور...

رؤساء حزب كحول لافان يتعهدون بعدم التخلي ابدا عن هضبة الجولان رؤساء حزب كحول لافان يتعهدون بعدم التخلي ابدا عن هضبة الجولان 2019-03-04 | 22:39:38

اعلن رؤساء حزب كحول لافان عدم تخليهم ابدا على هضبة الجولان . وقال بيني غانتص خلال...

اعتقال 5 مشتبهين من صور باهر بتهريب اسلحة من مناطق السلطة الفلسطينية اعتقال 5 مشتبهين من صور باهر بتهريب اسلحة من مناطق السلطة الفلسطينية 2019-03-04 | 19:37:58

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة حرس الحدود انه تم اعتقال 5 مشتبهين من منطقة...

ضمن مشاركته في مؤتمر السلطات المحلية بتل أبيب، عوفيد نور يتحدث عن تجربة الجلبوع بموضوع الطاقة ضمن مشاركته في مؤتمر السلطات المحلية بتل أبيب، عوفيد نور يتحدث عن تجربة الجلبوع بموضوع الطاقة 2019-03-04 | 19:30:34

بدعوة من المنظمين، شارك رئيس المجلس الاقليمي، الجلبوع، عوفيد نور، الاسبوع...

المحامي خالد زعبي يشارك بمؤتمر مكانة سلطة القانون في فيينا المحامي خالد زعبي يشارك بمؤتمر مكانة سلطة القانون في فيينا 2019-03-04 | 19:15:27

شارك رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال، المحامي خالد حسني الزعبي ممثلاً عن نقابة...

مدرسة راهبات الفرنسيسكان تكرم طلّابها المتفوّقين في احتفال بهيج مدرسة راهبات الفرنسيسكان تكرم طلّابها المتفوّقين في احتفال بهيج 2019-03-04 | 19:08:23

عندما أشارت عقارب السّاعة إلى الرّابعة والنّصف ما بعد الظّهر يوم الجمعة، امتلأت...

اصابة مسن اثر تعرضه للدهس في كفرمندا اصابة مسن اثر تعرضه للدهس في كفرمندا 2019-03-04 | 18:01:25

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت مسن...

في حفل إشهار كتاب الفراعنة شخصيات أردنية وفلسطينية تُشيد بكتابه وأدائه السياسي في حفل إشهار كتاب الفراعنة شخصيات أردنية وفلسطينية تُشيد بكتابه وأدائه السياسي 2019-03-04 | 15:16:25

في حفل واسع شهدته قاعة المكتبة الوطنية وحضرته العشرات من الشخصيات السياسية...

تمرين دّفاع مدني في المؤسّسات التّعليميّة الاسبوع القادم تمرين دّفاع مدني في المؤسّسات التّعليميّة الاسبوع القادم 2019-03-04 | 14:35:33

أرسل المدير العام لوزارة التّربية ، شموئيل أبواب وقائد الجبهة الدّاخليّة اللواء...

رئيس مجلس طرعان يستقبل وزير المالية موشيه كحلون ويستعرض احتياجات القرية رئيس مجلس طرعان يستقبل وزير المالية موشيه كحلون ويستعرض احتياجات القرية 2019-03-04 | 14:30:16

قام وزير المالية، موشيه كحلون، يوم الإثنين، بزيارة لمجلس طرعان المحلي، بمرافقة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة رفع شعارات كافحة اهرة أفة المخدرات مدينة رهط طلاب بلدية تفتيش عمال المشهد سكين مطبخ فواكه ازفلت انبطاح شارع يوكنعام اصابة فتى دراجة هوائية سيارة الناصرة حادث دهس طرق اسعاف شرطة مستشفى مطار بن غوريون اكتظاظ اليوم الاكثر مسافر 82 الف رحلات تركيا اسرائيل سياحةافتتاح العام الدراسي طلاب يعايد الطلاب استقبال رئيس البلدية علي سلام صالح حسين عيد باقة الغربية مولودته الاولى زينب رزق الله انتظار 17 عاما وسام غيث بت . حنينا القدس مصرع دهس شارع 6 هرب من الشرطة مواجهات رهط اعتقالات تخريب ممتلكات بلدية الشرطة الجنوب سعيد ابو سراري قتل هدى كحيل شقيقته يافا تل ابيب لعدم رضاه طلاقها تصرفاتها لائحة محكمة حريق هائل منطقة حرشية يوكنعام مخيم صيفي اخلاء طلاب الشرطة اطفاء اسعاف حريق برشلونة باتي بوريسوف برشلونة دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي انقلاب سيارة ام الفحم حادث طرق شارع 65 اصابات نساء الشرطة اسعاف اصبة سائقة حادث طرق انقلاب سيارة حيفا جسر باز شابة عربية حيفا يركل وجهها اعتقال تل ابيب شجار ارهابية أمسية زجلية شعر طرعان موسى حافظ مشاركة واسعة قرية مركز جماهيري
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com