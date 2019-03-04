ضبط, سائق, يقود, سيارته, بسرعة, 173, كم/س,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة السير أنه تم ضبط سائق سيارة خصوصية يبلغ من العمر 40 عاماً يقود سيارته بسرعة 173 كم/س في شارع رقم 25في منطقة اوفكيم في شارع السرعة المسموحه فيه 90 كم/س.

وأضاف البيان انه بعد فحص بيانات السائق تبين انه لم يقم بتجديد رخصة القيادة لمدة 20 عاماً ورخصته غير سارية المفعول منذ عام 1999 , السائق من سكان مركز البلاد تم اعتقاله وحجز سيارته لمدة 30 يوماً .