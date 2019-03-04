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غياب رباعي عن قائمة ريال مدريد أمام أياكس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، القائمة التي ستخوض مواجهة أياكس أمستردام الهولندي، غدًا الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن القائمة، سيرجيو راموس بداعي الإيقاف، وماركوس يورينتي للإصابة، بينما يبتعد إبراهيم دياز وأودريوزلا، لأسباب فنية.
وضمت القائمة 21 لاعبا هم:
حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، لوكا زيدان.
خط الدفاع: كارفاخال، فاييخو، فاران، ناتشو، مارسيلو، وريجيلون.
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، إيسكو، وسيبايوس.
خط الهجوم: ماريانو دياز، بنزيما، بيل، فاسكيز، وفينيسيوس جونيور.
وكان ريال مدريد، حقق الانتصار في مباراة الذهاب بنتيجة (2-1)، ليضع قدما في الدور ربع النهائي، قبل مباراة الغد التي ستقام في معقل الميرنجي، سانتياجو برنابيو.
غياب رباعي عن قائمة ريال مدريد أمام أياكس




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