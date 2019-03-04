غياب, رباعي, عن, قائمة, ريال, مدريد, أمام, أياكس,

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أثار الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل...
ظهرت علامات الغضب على وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، خلال...
يسافر مانشستر يونايتد، لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان، بملعب حديقة الأمراء،...
برز مشهد احتكاك قائدي ريال مدريد وبرشلونة سيرخيو راموس وليونيل ميسي في نهاية...
كشف تقرير صحفي إسباني، عن الكلمات التي وجهها لاعب ريال مدريد، لثنائي برشلونة...
نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، صورة عبر حسابه الرسمي في...
سقط فريق ليفربول في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه إيفرتون، في مباراة أقيمت أمس...
ترك مهاجم باريس سان جرمان ومنتخب البرازيل لكرة القدم نيمار دا سيلفا الباب مفتوحا...
قال مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، إنه يعشق اللعب على أرض سانتياجو برنابيو "بفضل...
كشف تقرير إسباني، عن تصرف سلبي جديد من الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، خلال...