اعتقال, 5, مشتبهين, من, صور, باهر, بتهريب, اسلحة, من, مناطق, السلطة, الفلسطينية,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة حرس الحدود انه تم اعتقال 5 مشتبهين من منطقة صور باهر بالقدس بشبهة تهريب اسلحة من مناطق الضفة الغربية للبلاد .

وأضاف البيان انه خلال تفتيش على معبر مزموريا تم العثور على مسدسين من نوع FNِ وتم اعتقال المشتبهين في السيارة لاستكمال التحقيق .