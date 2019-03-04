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اعتقال 5 مشتبهين من صور باهر بتهريب اسلحة من مناطق السلطة الفلسطينية



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة حرس الحدود انه تم اعتقال 5 مشتبهين من منطقة صور باهر بالقدس بشبهة تهريب اسلحة من مناطق الضفة الغربية للبلاد .


وأضاف البيان انه خلال تفتيش على معبر مزموريا تم العثور على مسدسين من نوع FNِ وتم اعتقال المشتبهين في السيارة لاستكمال التحقيق .




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