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ضمن مشاركته في مؤتمر السلطات المحلية بتل أبيب، عوفيد نور يتحدث عن تجربة الجلبوع بموضوع الطاقة



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بدعوة من المنظمين، شارك رئيس المجلس الاقليمي، الجلبوع، عوفيد نور، الاسبوع الماضي، في  المؤتمر السنوي الذي عقده مركز السلطات المحلية في تل أبيب "موني اكسبو2019".  مشاركة نور جاءت ضمن ندوة خلال المؤتمر حول "مبادرات الطاقة في السلطات المحلية"، والتي من خلالها تم الحديث عن رؤية السلطات المحلية لتطوير الموارد الزراعية، وقد قال عوفيد نور : أمر جميل ورائع تمثيل الجلبوع في مؤتمر السلطات المحلية، من الجميل أن نسمع من الآخرين عن نهضة الصناعة والتطوير في الجلبوع، وهو أمر محفز لأن نستمر في عملنا".  نحو 7000 آلاف شخص شاركوا في المؤتمر الذي استمر ليومين، منهم رؤساء سلطات محلية وكتاب وصحافيين ومختصين اقتصاديين وغيرهم من إسرائيل والعالم. 

ندوة تطوير الطاقة في السلطات المحلية افتتحت بمباركة وزير الطاقة يوفال شطاينتس، وقد صرح أنه خلال سنتين سيتم اغلاق محطة الطاقة (عبر الفحم) في الخضيرة، وبعدها في أشكلون، وسيكون الغاز الطبيعي هو مصدر الطاقة الأساسي، إضافة إلى الطاقة المتجددة. 
وقد شارك في الندوة بجانب عوفيد نور، رئيس بلدية هرتسليا موشيه بدلون، مدير عام وزارة الطاقة إيهود ادري ومدير عام وزارة جودة البيئة غاي سميت. 
عوفيد نور برز في الندوة، ولاقت كلماته موجة من التصفيق وقد تحدث عن اهمية التعاون بين الدوائر الحكومية والسلطات المحلية لإنجاح هذه المشاريع، وقد تحدث عن تجربة الجلبوع الناجحة في كل موضوع الطاقة والنهضة الصناعية.




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