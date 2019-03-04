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المحامي خالد زعبي يشارك بمؤتمر مكانة سلطة القانون في فيينا



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شارك رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال، المحامي خالد حسني الزعبي ممثلاً عن نقابة المحامين في إسرائيل الأسبوع الماضي في مؤتمر حول مكانة سلطة القانون والمحاكم الذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا، بحضور ممثلين ورؤساء نقابات المحامين من مختلف دول العالم.  وعلى هامش المؤتمر قام المحامي زعبي بلقاء رئيس نقابة المحامين النمساوي، د. روبرت وولف الذي أكد سعادته بتمثيل نقابة المحامين في هذا المؤتمر الذي يُعقد سنوياً في فيينا، كما واجتمع برئيس نقابة المحامين التركي، محمد دوراق أوغلو الذي قام بدعوته لزيارة إسطنبول، في اتفاقية أولية على تعاون.  وفي ختام المؤتمر التقى رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال، المحامي خالد زعبي برئيس نقابة المحامين في فرانكفورت حيث تم الاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين نقابة المحامين في لواء الشمال والنقابة في فرانكفورت




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