مدرسة, راهبات, الفرنسيسكان, تكرم, طلّابها, المتفوّقين, في, احتفال, بهيج,

عندما أشارت عقارب السّاعة إلى الرّابعة والنّصف ما بعد الظّهر يوم الجمعة، امتلأت قاعة كنيسة البشارة المارونيّة بالطّلاب المتفوّقين وأولياء أمورهم الذين توافدوا لحضور حفلة توزيع شهادات التّقدير والتّفوق والتّميز والخدمة الإنسانيّة الاجتماعيّة. وتقدم الحضور الأب يوسف عيسى الموقّر ومديرة المدرسة الأخت فيلبا عرّاف وأعضاء الهيئة التدريسيّة.

تولّت العرافة المربّية رنا رشرش، وقدّمت فقرات البرنامج بلباقة وبعبارات جميلة مرحبة بالحضور وشاكرة الجميع على تلبية الدّعوة. ألقى الأستاذ يوسف مسعد كلمة المدرسة معدّدًا إنجازاتها منهجيًّا ولا منهجيًّا، وشكر الأهل على تعاونهم البنّاء مع إدارة المدرسة والهيئة التّدريسية، وحصول مائتي طالب على شهادات التّفوق هو حصيلة الجهود المشتركة بين جميع أطراف العملية التربويّة والتّعليميّة. وألقى الضّوء على عمل المديرة المتواصل لتحديث المدرسة لتواكب تطوّرات وتحدّيات القرن الحادي والعشرين. إنّها مديرة استثنائيّة هدفها تفوق الطّلاب وراحتهم. نسبة النّجاح في امتحانات البجروت تقارب 90%، وحصلت المدرسة على جائزة وزارة التربية والتعليم، وفازت المربية رائدة ريناوي بشهادة المعلم المتميّز، أسابيع اللّغة العربية والصّحة وجودة البيئة والفنون والتّوجيه المهني والكثير.ألقت كلمة المتفوقين الطالبة جونا دبيني فشكرت المديرة والمعلمين وأولياء الأمور، وخاطبت الأهل قائلة: " قدمتم لنا ما احتجنا إليه لكي ننجح بتفوق، كنتم المخرج في كل مأزق، الملبي الأول في كل طلب، المنفذ الأسرع في كل وقوع، بر الأمان في كل خوف، وكنتم الاحتواء في كل خلاء".قدّم المحامي عصام أبو نصّار ولي أمر الطّالب المتفوّق تشارلي جزيل الشكر لمديرة المدرسة وراهباتها وأسرتها التدريسية ولموظفيها وعامليها وجاء في كلمته: " نحن الأهل والطلاب والمدرسة. مسيرتنا مشتركة لإنشاء جيل خلوق مثقف ومتعلم نرفع به رأسنا ليقود المجتمع في المستقبل إلى بر الأمان في أيام كثرت فيه العواصف والهزات". وخاطب الطلاب قائلا: استمروا في السير قدما نحو الهدف المنشود في التميز، ولا تنسوا أن الأخلاق هي أساس المجتمع السليم. وصدق حافظ إبراهيم حين قال:" وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا".غنت الطالبة أمل خوري صاحبة الصوت العذب "في يوم وليلة" فأطربت وصفق لها الحضور لجمال صوتها. كما تألقت عريفة الحفلة المربية رنا بتقديمها الرائع لخطباء الحفل. وقدمت فرقة الدبكة المدرسية عروس الجليل برعاية مؤسسة البادية ، تدريب الأستاذ مروان طاطور بإدارة الأستاذ بشارة رزق، لوحة "فلكلورية جميلة على أنغام الغناء العربي الأصيل فنالت الإعجاب وصفّق لها الحضور مشجّعًا.وزّعت مديرة المدرسة شهادات التقدير التفوق والتميز والخدمة الإنسانية الاجتماعية، يساعدها قدس الأب بوسف والأساتذة عماد داي وبشارة رزق ويوسف مسعد والمستشارات التربويات ومربو الصفوف. وقدمت المدرسة هدية متواضعة لكل طالب تفوق وهو يجني اليوم ثمار جهده ومثابرته.قدمت الأخت فيليبا تهانيها لمائتي طالب متفوق ومتميز متمنية لهم دوام النجاح ليتابعوا دراستهم الجامعية بعد إنهاء المرحلة الثانوية. وهذا العدد الممتاز بأخلاقه واجتهاده يبلغ ثلث طلاب المدرسة الإعدادية والثانوية.سادت الاحتفال أجواء الفرح والبهجة وخيم عليه التفاؤل بمستقبل مشرق لطلابنا الأعزاء. هنيئا لهم ولأهاليهم بهذه النتائج المشرفة.