اصابة, مسن, اثر, تعرضه, للدهس, في, كفرمندا,

كلمات متعلقةاصابة, مسن, اثر, تعرضه, للدهس, في, كفرمندا,
بحفاوة وترحيب بالغين وملحوظين استقبلت ثانوية خديجة النموذجية ام الفحم الدكتور...
اعلن رؤساء حزب كحول لافان عدم تخليهم ابدا على هضبة الجولان . وقال بيني غانتص خلال...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة السير أنه تم ضبط سائق سيارة خصوصية يبلغ من...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة حرس الحدود انه تم اعتقال 5 مشتبهين من منطقة...
بدعوة من المنظمين، شارك رئيس المجلس الاقليمي، الجلبوع، عوفيد نور، الاسبوع...
شارك رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال، المحامي خالد حسني الزعبي ممثلاً عن نقابة...
عندما أشارت عقارب السّاعة إلى الرّابعة والنّصف ما بعد الظّهر يوم الجمعة، امتلأت...
في حفل واسع شهدته قاعة المكتبة الوطنية وحضرته العشرات من الشخصيات السياسية...
أرسل المدير العام لوزارة التّربية ، شموئيل أبواب وقائد الجبهة الدّاخليّة اللواء...
قام وزير المالية، موشيه كحلون، يوم الإثنين، بزيارة لمجلس طرعان المحلي، بمرافقة...