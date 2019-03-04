اصابة, مسن, اثر, تعرضه, للدهس, في, كفرمندا,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت مسن يبلغ من العمر 80 عاماً لمستشفى العائلة المقدسة في الناصرة اثر تعرضه للدهس في كفرمندا .

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