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اصابة مسن اثر تعرضه للدهس في كفرمندا



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت مسن يبلغ من العمر 80 عاماً لمستشفى العائلة المقدسة في الناصرة اثر تعرضه للدهس في كفرمندا .


الطواقم الطبية قدمت الاسعافات الميدانية للمصاب وتم نقله للمستشفى ووصفت حالته بالمتوسطة .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة مسن اثر تعرضه للدهس في كفرمندا




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