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مصر.. خروج قطار عن السكة في محطة بالإسكندرية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انحرف قطار في مصر بمحطة سيدي جابر بالإسكندرية اليوم عن القضبان فور انطلاقه من المحطة، دون أن يتسبب الحادث بأي إصابات.




وقالت هيئة السكك الحديدية، إن القطار رقم 4015 ركاب أبو قير، تأخر نتيجة سقوط عجلة إحدى العربات بمحطة سيدي جابر.



كما أكدت الهيئة أنه عند خروج القطار عن القضبان لم تحدث أي إصابات للركاب، وأنه على الفور استقدمت آلات الرفع وسواها لإزالة آثار الحادث، وأن حركة القطارات الأخرى لم تتأثر بالحادث ومستمرة بشكل طبيعي.




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