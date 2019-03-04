مصر.., خروج, قطار, عن, السكة, في, محطة, بالإسكندرية,

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أفادت مراسلة RT أن كلا من السعودية والإمارات ومصر، اعترضت على بند "عدم التطبيع" مع...
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الإثنين، إن بلاده مستعدة لاستقبال...
اعلنت وزارة الخارجية الامريكية رسميا اليوم الاثنين 4 اذار 2019، بدء واشنطن بتخفيض...
من المرتقب ان يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قريبا الرئيس السوري بشار...
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان فاليري غيراسيموف، سيلتقي اليوم...
لقي 22 شخصا على الأقل، مصرعهم، في اعصار ضرب ولاية ألاباما الواقعة جنوب شرق...
فتح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تُهما بالفساد، النار...
قالت وسائل إعلام جزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة...
أكدت طهران أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته...
صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بانه اتفق مع الرئيس الروسي فلادمير...