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تمرين دّفاع مدني في المؤسّسات التّعليميّة الاسبوع القادم



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أرسل المدير العام لوزارة التّربية ، شموئيل أبواب وقائد الجبهة الدّاخليّة اللواء تمير يداعي برسالة الى أولياء أمور الطلاب أهمّ ما جاء فيها : 



 تقوم وزارة التّربية في كل عام بالّتعاون مع قيادة الجبهة الدّاخليّة  باجراء تمرين مدني في كافّة المؤسّسات التّعليميّة في البلاد .هذا العام سيكون التّمرين  في حال وقوع هزّة أرضيّة أو موجة تسونامي خاصّة في المؤسّسات التّعليميّة المحاذية لشاطىء البحر المتوسّط  وذلك بعد أن شهدنا وقوع هزّات أرضيّة وتسونامي في أنحاء العالم  ممّا يستوجب منّا أن نكون مستعدّين  وجاهزين لكل حدث .


 التّمرين سيكون في جميع المؤسّسات التّعليميّة يوم الثّلاثاء 12.3.2019  ابتداء من السّاعة العاشرة صباحا لغاية السّاعة الثّانية عشرة .


 ودون علاقة لما تقدّم فانّ كل المؤسّسات التّعليميّة ستشارك في هذا التمرين وسيكون هناك تمارين مركّزة في جميع الأوساط  بمشاركة كل الجهات ذات الصّلة بالموضوع . في الوسط العربي سيكون تمرين كبير بمشاركة قوى الانقاذ والطوارىء  في المدرسة الابتدائيّة جسر الزرقاء( العاشرة صباحا )  حيث في البداية سيتركّز التمرين على جوث هزّه أرضيّة ومن ثمّ تسونامي 




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