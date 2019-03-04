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محاضرة مثيرة لأشرف قرطام في فرع مزراحي طفحوت سخنين



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في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في سخنين، الأسبوع الماضي، أشرف قرطام، المدرّب الشخصي، في محاضرة بعنوان: "الهدية- كيف نحوّل الصعوبات الى هدايا!". تحدّث قرطام في محاضرته عن ولادته كطفل لعائلة فقيرة واجهت صعوبات الحياة في حي وادي النسناس في حيفا، وعن تشخيصه كمن يعاني من مشاكل اجتماعية- اقتصادية، صعوبات في التعليم، عسر تعليمي شديد، والاكتشاف فيما بعد بأنه كان يعاني على مدى سنوات طويلة من اضطرابات الإصغاء والتركيز-  ADHD.

دمج قرطام في محاضرته أدوات لمواجهة الصعوبات كرافعة للتميّز ضمن قصة شخصية ملهمة ومثيرة.


يعرض مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت" العديد من ورشات العمل ومحاضرات إثراء متنوعة في مواضيع مختلفة، يتم تقديمها من قبل محاضرين معروفين من بينهم: د. محمود خطيب، أشرف قرطام، إلهام دويري تابري، سهير سلمان منيّر، عمو شوشو وفرات نصار.


تجدر الإشارة الى أن المشروع يقام هذه السنة في 33 فرعًا في أنحاء البلاد، من بينها 4 فروع في الوسط العربي: سخنين، كفر قاسم، شفاعمرو وعكا، حيث تتحوّل هذه الفروع الى مكان للقاءات شيّقة وممتعة، يستطيع كل شخص أن يجد فيها محاضرة أو نشاطًا يثير اهتمامه، علمًا أن النشاطات والمحاضرات، ضمن هذا المشروع، منشورة في موقع الإنترنت الخاص ببنك مزراحي طفحوت ومفتوحة أمام زبائن جميع البنوك، دون مقابل. وما على الراغبين في الحضور والمشاركة سوى التسجيل للمحاضرات والفعاليات في المكان المخصص لذلك في موقع البنك أو عبر المركز الهاتفي 077-6004060.


للتفاصيل والتسجيل: www.mizrahi-tefahot.co.il/nifgashim




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