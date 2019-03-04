رئيس, مجلس, طرعان, يستقبل, وزير, المالية, موشيه, كحلون, ويستعرض, احتياجات, القرية,

قام وزير المالية، موشيه كحلون، يوم الإثنين، بزيارة لمجلس طرعان المحلي، بمرافقة موظفين ومستشارين ومهنيين من الوزارة، وكان في استقباله رئيس المجلس مازن محمود عدوي، وعدد من رؤساء الأقسام والموظفين وأعضاء المجلس المحلي، وعدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية من القرية وخارجها.ورحب رئيس المجلس، مازن محمود عدوي، بالوزير، وبالحضور، واستعرض أمامه احتياجات ومطالب القرية،وتطرق إلى مشكلة تقديم 3 شهادات استحقاق للحصول على قسيمة بناء، وطلب حل لذه المشكلة، وتفاجأ الوزير من هذا الأمر وقال إنه سمع عن الحاجة لشهادتي استحقاق، أما 3 شهادات فلم يسمع عن ذلك من قبل، وكذلك تطرق رئيس المجلس مازن محمود عدوي، إلى مشكلة الكسارة وتأثيراتها على الأهالي والقرية، وضرورة نقل المنشآت التابعة للكسارة للجهة الشرقية، وبذلك حل مشكلة حد تطور القرية أيضا وتقليص المعاناة، كما تم عرض مطالب أخرى، منها ربط بيوت بشبكة الكهرباء، والمساعدة في الحصول على ميزانيات للبنى التحتية الشاملة للحضانات اليومية بقيمة 1.65 مليون شيكل، حيث يقوم المجلس ببناء 3 حضانات، كذلك، المضي قدماً بخطة تمال 1067، وبخارطة طرعان الهيكلية، خارطة تفصيلية جديدة بمساحة حوالي 250 دونما، كذلك تغيير تعليمات التمويل في القسائم المسوقة من 8 وحدات سكنية إلى 6 في الدونم الواحد، وكذلك بالنسبة لخط الكهرباء - الضغط العالي، طالب المجلس بمواصلة التخطيط بشكل ملاصق لشارع 77، وكذلك نقل خط كهرباء الضغط العالي الموجود داخل البلدة، ويشكل عائقاً تطويرياً إضافة إلى المضار الصحية، إلى المسار المقترح، كذلك ميزانية لوضع كاميرات حراسة في أماكن مختلفة في أنحاء القرية، ميزانية لبناء قسم للخدمات الاجتماعية، ميزانية لتفعيل مركز للآباء والأبناء. كما تم استعراض مشروع العين والذي ينقصه مبلغ 2.5 مليون شيكل.الوزير كحلون شكر رئيس المجلس والحضور على استقباله، ووعد بمتابعة المطالب والقضايا، وأثنى على عمل المجلس المحلي، وقال إنه سيتابع قضية خط كهرباء الضغط العالي، واقترح على المجلس إعداد خطة وتصور مستقبلي وتقديمها لاستغلال الميزانيات المخصصة للوسط العربي وغير مستغلة. وفي نهاية اللقاء، قام رئيس المجلس بتقديم درع تكريمي للوزير كحلون.