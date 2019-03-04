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كيف ردّ زوج بيرين سات على خبر انفصالهما ؟ صورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد ان انتشرت اخبار تفيد ان النجمة التركية بيرين سات انفصلت عن زوجها الفنان كينان دوغلو، قرر الأخير الردّ على هذه الأخبار على طريقته، حيث انه قام بالضغط على الاعجاب لجميع صورها التي نشرتها مؤخرا على حسابها الخاص عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي.



وتناولت الوسائل الاعلامية التركية خبر انفصالهما خصوصا بعد عدم حضوره الى حفلة عيد ميلادها، ومما زاد ايضا من الشكوك حول الموضوع هو ما كتبته بيرين سات مؤخراً عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لمناسبة عيد ميلادها حيث أنها ذكرت حبيبها المتوفّى ايفه، حيث قالت إنّها عندما كانت تستمع معه إلى أغنية “هيرو” في المطبخ عاد نور الأمل إلى حياتها وأنّ نصف حياتها المقبلة سيكون أجمل.




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