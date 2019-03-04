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فيديو - كلب صغير "يهاجم" فهدا في موقف طريف



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة طريفة ونادرة، جرت بين فهد وكلب صغير في المكسيك، ونالت انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ويظهر في المقطع المصور، كيف يلعب كلب صغير بعنف مع فهد بري، حيث أخذ يعضه مرارا، دون أن يعير الفهد اهتماما لمحاولات الكلب لفت انتباهه.


وعقب نشره للمقطع، أكد صاحب الفيديو أن الحيوانين المتفاوتين تماما بالحجم والفصيل، هما صديقان متلازمان، بل حتى إنهما ينامان سوية.
فيديو - كلب صغير "يهاجم" فهدا في موقف طريف




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