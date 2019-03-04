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رونالدو يثور في وجه أليجري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ظهرت علامات الغضب على وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، خلال مباراة فريقه أمس الأحد، أمام نابولي، في منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي.



وفاز البيانكونيري على فريق الجنوب، بنتيجة (2-1)، ليوسع الفارق بينه وبين نابولي إلى 16 نقطة، ويقترب من حصد لقب الاسكوديتو الثامن على التوالي.


وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن رونالدو لم يكن معجبًا بموقف فريقه خلال الشوط الثاني، بعدما تراجع الفريق أمام مرماه للدفاع فقط، وسط سيطرة كاملة لنابولي على اللقاء.


وأضاف أن كريستيانو حث زملائه في الفريق على أن يكون لديهم عقلية هجومية أكثر، ويضغطوا بقوة على نابولي، للحصول على الكرة.


وأشار الموقع إلى أن لقطات الفيديو أظهرت رونالدو وهو يصرخ في وجه أليجري، عندما رأى أنه يحاول أن يضغط بمفرده على دفاعات نابولي، وقال: "مستر!".




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