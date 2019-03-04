الشياطين, الحمر, بغياب, 10, من, نجومه, في, مهمة, دوري, الأبطال,

يسافر مانشستر يونايتد، لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان، بملعب حديقة الأمراء، الأربعاء المقبل، في إياب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج الشياطين الحمر لتحقيق معجزة، للتأهل لدور ثمن النهائي من التشامبيونزليغ، بعد خسارة مباراة الذهاب 0-2 في "أولد ترافورد".وسيغيب عن صفوف مانشستر يونايتد 10 من نجومه، بعد إصابة 9 لاعبين، إلى جانب غياب بول بوغبا بسبب الإيقاف، إثر حصوله على بطاقة حمراء في لقاء الذهاب.وانضم أليكسيس سانشيز مؤخرا، لقائمة المصابين، رفقة كل من ماتيتش، لينغارد، ماتا، هيريرا، دارميان، جونز، فالنسيا ومارسيال.وردا على سؤال حول ما إذا كان أي من اللاعبين المصابين سيكون لائقا لمواجهة البي سي جي، قال سولشاير، المدير الفني لليونايتد: "لا ليس حقا،لا يمكنني المخاطرة بمارسيال، لم يتدرب حتى الآن فلا أعتقد أنه سيكون جاهزا للمباراة".ورغم النقص العددي بصفوف الفريق إلا أن المدرب يبدو متفائلا بلاعبيه ومقدرتهم على حصد فوز صعب من أرض الفريق الباريسي.وأضاف: "نعلم أنها ستكون مهمة صعبة، لعبنا أمامهم هنا وهم فريق جيد، ولدينا الكثير من الإصابات، لكننا واثقون من أنفسنا بالرغم من خسارتنا ذهابا 2-0، لدينا لاعبون جيدون".يذكر أن مانشستر يونايتد فاز السبت الماضي، على ضيفه ساوثهامبتون 3-2، لينتزع المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.