تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-04 15:16:25 في حفل إشهار كتاب الفراعنة شخصيات أردنية وفلسطينية تُشيد بكتابه وأدائه السياسي |  2019-03-04 14:55:07 مصر.. خروج قطار عن السكة في محطة بالإسكندرية |  2019-03-04 14:55:18 ثلاث دول عربية تعترض على بند عدم التطبيع مع إسرائيل |  2019-03-04 14:35:33 تمرين دّفاع مدني في المؤسّسات التّعليميّة الاسبوع القادم |  2019-03-04 14:30:16 رئيس مجلس طرعان يستقبل وزير المالية موشيه كحلون ويستعرض احتياجات القرية |  2019-03-04 14:23:46 شهر التوعية لسرطان الامعاء الغليظة والمستقيم - في البلاد تم تشخيص 2998 اصابة بسرطان الكولون |  2019-03-04 14:50:33 الشياطين الحمر بغياب 10 من نجومه في مهمة دوري الأبطال |  2019-03-04 14:15:33 انقطاع النفس أثناء النوم يهدد النساء بأمراض القلب |  2019-03-04 13:40:44 روسيا: مستعدون لاستقبال عباس ونتنياهو لحوار دون شروط |  2019-03-04 13:05:48 رسميا- واشنطن تُخفّض تمثيلها الدبلوماسي في فلسطين |  2019-03-04 13:03:28 اعتقال شاب بعد ضيط كمية كبيرة من الذخيرة في كفرقرع |  2019-03-04 11:57:10 محمود عباس يستعد الى لقاء بشار الأسد في دمشق |  2019-03-04 11:42:31 رونالدو يشتري رولز رويس Ghost جديدة بـ 400 ألف يورو |  2019-03-04 11:23:47 المطران عطا الله حنا:اجبار ابناء القدس على هدم منازلهم انما يعتبر من اعلى درجات القهر والظلم والاستبداد والعنصرية |  2019-03-04 10:58:26 لقاء مرتقب اليوم بين رئيسي الأركان الروسي والأمريكي |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الشياطين الحمر بغياب 10 من نجومه في مهمة دوري الأبطال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يسافر مانشستر يونايتد، لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان، بملعب حديقة الأمراء، الأربعاء المقبل، في إياب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



ويحتاج الشياطين الحمر لتحقيق معجزة، للتأهل لدور ثمن النهائي من التشامبيونزليغ، بعد خسارة مباراة الذهاب 0-2 في "أولد ترافورد".


وسيغيب عن صفوف مانشستر يونايتد 10 من نجومه، بعد إصابة 9 لاعبين، إلى جانب غياب بول بوغبا بسبب الإيقاف، إثر حصوله على بطاقة حمراء في لقاء الذهاب.


وانضم أليكسيس سانشيز مؤخرا، لقائمة المصابين، رفقة كل من ماتيتش، لينغارد، ماتا، هيريرا، دارميان، جونز، فالنسيا ومارسيال.


وردا على سؤال حول ما إذا كان أي من اللاعبين المصابين سيكون لائقا لمواجهة البي سي جي، قال سولشاير، المدير الفني لليونايتد: "لا ليس حقا،لا يمكنني المخاطرة بمارسيال، لم يتدرب حتى الآن فلا أعتقد أنه سيكون جاهزا للمباراة".


ورغم النقص العددي بصفوف الفريق إلا أن المدرب يبدو متفائلا بلاعبيه ومقدرتهم على حصد فوز صعب من أرض الفريق الباريسي.


وأضاف: "نعلم أنها ستكون مهمة صعبة، لعبنا أمامهم هنا وهم فريق جيد، ولدينا الكثير من الإصابات، لكننا واثقون من أنفسنا بالرغم من خسارتنا ذهابا 2-0، لدينا لاعبون جيدون".


 يذكر أن مانشستر يونايتد فاز السبت الماضي، على ضيفه ساوثهامبتون 3-2، لينتزع المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.




كلمات متعلقة

الشياطين, الحمر, بغياب, 10, من, نجومه, في, مهمة, دوري, الأبطال,

تابعونــا

راموس: ما فعلته مع ميسي كان أمرا عاديا راموس: ما فعلته مع ميسي كان أمرا عاديا 2019-03-04 | 14:15:07

برز مشهد احتكاك قائدي ريال مدريد وبرشلونة سيرخيو راموس وليونيل ميسي في نهاية...

لاعب الريال يصف سواريز بالأرنب القبيح.. ويسخر من ميسي لاعب الريال يصف سواريز بالأرنب القبيح.. ويسخر من ميسي 2019-03-04 | 13:40:34

كشف تقرير صحفي إسباني، عن الكلمات التي وجهها لاعب ريال مدريد، لثنائي برشلونة...

رونالدو يشتري رولز رويس Ghost جديدة بـ 400 ألف يورو رونالدو يشتري رولز رويس Ghost جديدة بـ 400 ألف يورو 2019-03-04 | 11:42:31

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، صورة عبر حسابه الرسمي في...

صلاح يحقق رقما سلبيا في الدوري الإنجليزي صلاح يحقق رقما سلبيا في الدوري الإنجليزي 2019-03-04 | 10:30:13

سقط فريق ليفربول في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه إيفرتون، في مباراة أقيمت أمس...

نيمار يلمح إلى إمكانية الانضمام لريال مدريد نيمار يلمح إلى إمكانية الانضمام لريال مدريد 2019-03-04 | 08:56:21

ترك مهاجم باريس سان جرمان ومنتخب البرازيل لكرة القدم نيمار دا سيلفا الباب مفتوحا...

بيكيه: أعشق اللعب في معقل ريال مدريد بيكيه: أعشق اللعب في معقل ريال مدريد 2019-03-03 | 14:44:47

قال مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، إنه يعشق اللعب على أرض سانتياجو برنابيو "بفضل...

دليل جديد على عدم ولاء بيل لريال مدريد دليل جديد على عدم ولاء بيل لريال مدريد 2019-03-03 | 13:11:49

كشف تقرير إسباني، عن تصرف سلبي جديد من الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، خلال...

كارفاخال يهرب من آلام الكلاسيكو بحجة سولاري كارفاخال يهرب من آلام الكلاسيكو بحجة سولاري 2019-03-03 | 10:15:51

لم يجد الإسباني داني كارفاخال، الظهير الأيمن لريال مدريد، حجة لتبرير خسارة...

بيكيه يفسر إشارته في الكلاسيكو.. ويُظهر احترامه للاعبي الريال بيكيه يفسر إشارته في الكلاسيكو.. ويُظهر احترامه للاعبي الريال 2019-03-03 | 09:17:31

فسر جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، إشارته عقب الفوز في الكلاسيكو، على ريال مدريد،...

برشلونة يواصل إهانة ريال مدريد ويقتل أحلامه في الليجا برشلونة يواصل إهانة ريال مدريد ويقتل أحلامه في الليجا 2019-03-02 | 23:41:14

حقق فريق برشلونة الانتصار بهدف دون رد، على غريمه التقليدي ريال مدريد، في إطار...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فؤاد قيصر المغار افراج الشاب قرية اعتقاله 18 يوما في مصر ايوب قرا رئيس نفابة علي مراد معلمي السياقة ممتحنو منطقة الناصرة اضراب مستمر خصخصة تسهيلات رخص أسلحة مواطنين وزير الامن الداخلي علاء زيود ام . الفحم تمديد اعتقال المحكمة تنفيذ عملية طعن دهس قرب الخضيرة جان شموئيلسيلفان شالوم وزير المالية اعتزال السياسة يعلن حرق سيارة موظفة بلدية طمرة مجهولون الشرطة التحقيق اضرار جسيمة عماد ابو نعاج طبيب أول مرة عملية زرع فك ثلاثية ابعاد تكنولوجيا مستشفى بوريا عزرائيلي جندية طعن تل ابيب عربي منفذ عملية طعن الطيبة حريق مدرسة الزهراء تعليق الدراسة ضراب ابتدئية تماس كهربائي حفرة صرف صحي سقوطها راسكو نتسيرت عيليت مستشفى سيارة اسعاف احتراق محل اراجيل قرية مجد الكروم اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد احتراق سيارتين ام الفحم اضرار جسيمة دون اصابات تذكر مدينة اشتعال مسيرة تضامنية دبورية حظر الحركة الاسلامية حتراق حافلة اصابات دو شارع 6 قرب رهط قداس احتفالي الغطاس الجش قرية كنيسة مار مارون اهالي القرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com