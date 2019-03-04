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النظام الغذائي النباتي يفيد في علاج السكري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثبت علماء المركز الطبي بجامعة لوما لندا الأمريكية، أن اتباع نظام غذائي نباتي له مفعول علاجي لمرض السكري.



وأجرى الباحثون في المركز الطبي تجارب استمرت 16 أسبوعا، بمشاركة مصابين بالنوع الثاني لمرض السكري.


واتضح أن إفراز هرمون الإنسولين ازداد بنسبة عالية عند الذين اتبعوا حمية نباتية.



واستنادا إلى هذه النتيجة، يقول الباحثون: "النظام النباتي هو الشيء الذي يجب أن يجربه المصاب بالسكري".


ويرى العلماء أن النظام النباتي يزيد نشاط خلايا بيتا التي تفرز الإنسولين، ويؤثر في زيادة مستوى هرمون إنكرتين المسؤول عن تخفيض الغلوكوز في الجسم.


وأكد الباحثون على أن النتائج التي حصلوا عليها تتطابق مع نتائج دراسات أخرى تؤكد قدرة التغذية النباتية على تحسين مقاومة الإنسولين ووظيفة خلايا بيتا.




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