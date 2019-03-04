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روسيا: مستعدون لاستقبال عباس ونتنياهو لحوار دون شروط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الإثنين، إن بلاده مستعدة لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في موسكو، لبدء حوار دون شروط مسبقة.



وجاء هذا العرض الجديد للحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مؤتمر صحفي جمع لافروف مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عقب لقائهما في الدوحة.


وأكد وزير الخارجية الروسي "استعداد بلاده لاستقبال عباس ونتنياهو لحوار دون شروط مسبقة"، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.


وفيما يتعلق بزيارة نتنياهو إلى روسيا، قال لافروف "بالطبع ناقشنا خلال هذه الزيارة الأوضاع بالنسبة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية".


وأردف "نحن أكدنا مرارًا، موقفنا المطروح عن اهتمام روسيا بتجاوز الطريق المسدود في هذه التسوية بأسرع وقت ممكن".


وكان عباس أبدى استعداده لعقد لقاء ثلاثي يجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو.


تصوير - afp




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