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عشرينية بـ15 ألف دولار و 100 وشم تلقب “بالتنين الأبيض “



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحولات مرعبة بأكثر من 100 وشم، قامت بها فتاة أصابها الهوس والجنون بعمليات التجميل، كلفتها أكثر من 15 ألف دولار. وأثارت الفتاة التي تدعى آمبر لوك، وتبلغ من العمر 24 عاماً، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مجموعة من صورها تظهر فيها كيف تغير شكلها إلى مرعب.




 وخلال عمليات التجميل، قامت لوك بقسم لسانها، وإطالة شحمة أذنها، كما حصلت على أكثر من 100 وشم، منها واحد باللون الأزرق في عينيها. واستعرضت الفتاة العشرينية صورة لها في سن الرابعة عشر قبل إجرائها لأي من العمليات، معلقة: “أكره هذا المظهر، لست أنا من يظهر فيها”، مضيفة: “أصبحت الآن واثقة من نفسي، والتي لم أكن أتمتع بها من قبل، كما تخلصت من طاقتي السلبية”.



وتعتبر لوك أنها لا تضر أحد عندما تقوم بإجراء مثل هذه العمليات، في إشارة إلى منتقديها، مؤكدة أنها تشعر بالسعادة كل صباح عندما تستيقظ بهذا الشكل. ولقبت لوك بالتنين الأبيض ذو العيون الزرقاء، وهو اسم منحها إياه أصدقاؤها لتشبهها بهذا الكائن الأسطوري.




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