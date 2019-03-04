لاعب, الريال, يصف, سواريز, بالأرنب, القبيح.., ويسخر, من, ميسي,

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يسافر مانشستر يونايتد، لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان، بملعب حديقة الأمراء،...
برز مشهد احتكاك قائدي ريال مدريد وبرشلونة سيرخيو راموس وليونيل ميسي في نهاية...
نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، صورة عبر حسابه الرسمي في...
سقط فريق ليفربول في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه إيفرتون، في مباراة أقيمت أمس...
ترك مهاجم باريس سان جرمان ومنتخب البرازيل لكرة القدم نيمار دا سيلفا الباب مفتوحا...
قال مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، إنه يعشق اللعب على أرض سانتياجو برنابيو "بفضل...
كشف تقرير إسباني، عن تصرف سلبي جديد من الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، خلال...
لم يجد الإسباني داني كارفاخال، الظهير الأيمن لريال مدريد، حجة لتبرير خسارة...
فسر جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، إشارته عقب الفوز في الكلاسيكو، على ريال مدريد،...
حقق فريق برشلونة الانتصار بهدف دون رد، على غريمه التقليدي ريال مدريد، في إطار...