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لاعب الريال يصف سواريز بالأرنب القبيح.. ويسخر من ميسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني، عن الكلمات التي وجهها لاعب ريال مدريد، لثنائي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز، في مشادة كلامية خلال كلاسيكو الجولة 26 من الليجا.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن مدافع ريال مدريد سيرجيو ريجيلون، هاجم بشدة ثنائي برشلونة، مشيرا إلى أن لقطات الفيديو أظهرت مدافع الريال وهو ينعت سواريز بـ"الأرنب"، فيما قال له: "لا تلمسني، لا تلمسني، أنت قبيح، أنت قبيح".


وأضافت أن ريجيلون نعت ميسي، نجم برشلونة بـ"البرغوث"، خلال مشادة الثنائي قبل نهاية المباراة.


وسقط ريال مدريد، وسط ملعبه وبين جماهيره، أمام برشلونة، بهدف دون مقابل، أحرزه إيفان راكيتيتش، ليواصل برشلونة تصدره لجدول ترتيب الليجا برصيد 60 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الريال، بالمركز الثالث برصيد 48 نقطة.
تصوير - afp




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