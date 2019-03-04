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كندة علوش في أول جلسة تصوير مع ابنتها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت الفنانة السورية كندة علوش لأول جلسة تصوير تجمعها بابنتها “حياة” من زوجها الفنان عمرو يوسف، وذلك لصالح إحدى المجلات الفنية، بمناسبة اقتراب الاحتفال بعيد الأم.



الفنانة السورية شاركت جمهورها بصورة من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها وهي تحمل ابنتها على كتفها، إلا أنها حرصت على إخفاء وجهها.


كندة ظهرت في الجلسة بإطلالة شتوية من تنسيق الإستايلست ياسمين عيسى، وتزينت بمكياج هادئ بلمسات الماكييرة دنيا صدقي، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة بلمسات مصفف الشعر هيثم دهب.


وكانت كندة علوش قد نشرت مؤخرا صورة حديثة جمعتها بطفلتها “حياة” ظهرت فيها بإطلالة غريبة، حيث بدا عليها الحزن كما كانت ترتدي ملابس باللون الأسود، وحرصت على إخفاء ملامح وجه ابنتها.


كندة أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “عيون حزينة .. قلب سعيد.. أعرف أنها صورة مخيفة .. لكنني أحبها بطريقة ما”.


يُذكر أن كندة علوش وعمرو يوسف احتفلا بزفافهما يناير 2016 مرتين، الأولى كانت في حفل أسري بفندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، والثانية كانت بحفل ضخم حضره باقة من ألمع نجوم الوطن العربي بفندق كاتاراكت بأسوان.


وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى في شهر نوفمبر الماضي، وأطلقا عليها اسم «حياة»، وتلقيا التهاني من قبل أصدقائهما من الوسط الفني.




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