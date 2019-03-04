كندة, علوش, في, أول, جلسة, تصوير, مع, ابنتها,

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بعد ان انتشرت اخبار تفيد ان النجمة التركية بيرين سات انفصلت عن زوجها الفنان كينان...
تداولت حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشوراً قيل إنّه تسريب فكرة برنامج...
بعد أن شارك الممثل السوري معتصم النهار قي مسلسل “باب الحارة” في أجزائه الثلاثة...
ظهرت الفنانة اللبنانية إليسا لأول مرة بعد العملية الجراحية الأخيرة، والتي اجريت...
كشفت ملكة جمال سوريا الفنانة سارة نخلة عن حكم المحكمة بخصوص اعتدائها على حماتها،...
نشرت صفحة محبي ومتابعي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على أحد مواقع...
شارك الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد في الاحتفالية الضخمة للهيئة العامة للترفيه في...
قرّر الفنان المصري عمرو دياب مؤخرا ان يرفع أجره في حفلات الزفاف التي يشارك في...
أكدت الممثلة السورية جيني إسبر لموقع "الفن" أنها لا تجد حرجاً في الكشف عن عمرها...
طرحت الشركة المنتجة للمسلسل المصري "لمس أكتاف" الاعلان الدعائي الأول له، وظهر فيه...