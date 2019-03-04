ربيع, 2019, لهذا, العام, مزهر, بالألوان, مع, crazy, line,

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في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في سخنين،...
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اقيم في فندق ريمونيم بمدينة الناصرة مؤتمر صحفي لجامعة الشرق الاوسط الأردنية...
في إطار علاقاته الوطيدة مع المجتمعات التي يعمل معها وفيها، قام ممثلو بنك مركنتيل...
أطلق بنك مزراحي طفحوت نادي "هكرتيس للمصالح"، حيث يعمل على طريقة بطاقات الائتمان...
أًفتتح الخميس المنصرم، رسميًا مركز التميّز الفني في أم الفحم، الذي ينشط في صالة...
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