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ربيع 2019 لهذا العام مزهر بالألوان مع crazy line



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مع اقتراب فصل الربيع المزهر والمليء بالألوان اطلقت شبكة الازياء النسائية crazy line تشكيلة جديدة تتميز بألوان زاهية, مغرية وبارزة الحضور مثل الاحمر , الاخضر والازرق . دمج لون واحد في مجموعة متنوعة من الالوان هو الموضة الرائدة لأزياء هذا الموسم  والتي يجب التعرف عليها.



اذا قمت باختيار اللون الازرق فيمكن ملائمته تقريبا لكل الوان الجلد . يمكن اختيار بلوزة مخططة باللون الكحلي والكحلي الفاتح مع خرز على خط العنق وملائمتها مع تنورة مخططة بقصة "A" مع مطاط في الخصر بقصاصات خاصة المناسبة لجلسة عمل .


أما اذا قمت باختيار اللون الاخضر الذي يعود وبشكل كبير للموضة في هذا الموسم , فهو يعتبر لون منعش ويندمج بشكل رائع مع الالوان القوية الاخرى .يمكن اختيار بلوزة مع طوق المدموج بقماش الصوف الناعم والنسيج المطرزة بالدوائر بالوان الازرق والاخضر وملائمتها مع بنطال مناسب.


وللنساء اللواتي يحبن لون المرجان الكاسح ,الحسي والمهيمن يمكن اختيار فستان متوسط الطول بفتحة  خاصة وواسع  بلون المرجان الاحمر والمناسب لقضاء الوقت مع الاصدقاء او العائلة.  


تشكيلة ازياء ربيع 2019 متوفرة في جميع فروع شبكة  "crazy line" وفي فروع الوسط العربي (الناصرة, سخنين ,ام الفحم ,شفاعمرو والطيرة) وعبر موقع الانترنت الخاص   www.crazyline.com





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