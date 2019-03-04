رسميا-, واشنطن, تُخفّض, تمثيلها, الدبلوماسي, في, فلسطين,

اعلنت وزارة الخارجية الامريكية رسميا اليوم الاثنين 4 اذار 2019، بدء واشنطن بتخفيض تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيين.

ويأتي ذلك بتنفيذ قرار دمج القنصلية بالسفارة الامريكية في مدينة القدس ، لتشكلا بذلك بعثة دبلوماسية واحدة.وقالت الخارجية الامريكية انه سيكون هناك ثمة استمرارية كاملة للنشاط الدبلوماسي والخدمات القنصلية الأمريكية أثناء عملية الدمج وبعدها. وسنواصل ممارسة كافة المهام الدبلوماسية والقنصلية التي كانت تؤديها السفارة الأمريكية في القدس.وتأتي الخطوة تنفيذا لقرار أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في 18 تشرين الأول 2018، والقاضي بدمج "السفارة والقنصلية الأمريكية في مهمة دبلوماسية واحدة".