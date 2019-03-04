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اعتقال شاب بعد ضيط كمية كبيرة من الذخيرة في كفرقرع



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة في لواء الساحل شابا 28 عاما من كفرقرع امس الاحد بعد ضبط كمية كبيرة من الذخيرة في منطقة مفتوحة ببلدة كفرقرع.



واشارت الشرطة انها تقوم بحملات واسعة النطاق بحثا عن الالسحة غير المرخصة والذخيرة في البلاع عامة والمجتمع العربي خاصة .




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