اعتقال, شاب, بعد, ضيط, كمية, كبيرة, من, الذخيرة, في, كفرقرع,

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في حفل واسع شهدته قاعة المكتبة الوطنية وحضرته العشرات من الشخصيات السياسية...
أرسل المدير العام لوزارة التّربية ، شموئيل أبواب وقائد الجبهة الدّاخليّة اللواء...
قام وزير المالية، موشيه كحلون، يوم الإثنين، بزيارة لمجلس طرعان المحلي، بمرافقة...
شهر اذار هو الشهر العالمي للتوعية لمكافحة سرطان الأمعاء الغليظة والمستقيم...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن ما...
نفت الشرطة وعلى لسان الناطق الاعلامي باسمها العقيد لؤي ارزيقات الاخبار التي...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة للاعلام العربي صباح اليوم الاثنين :" تحقيق...
غدا الثلاثاء، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً...
ضواحي القدس - اكد الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات بان...
تحقق الشرطة في ملابسات اقدام ملثم على استهداف مواطن (42 عامًا) باطلاق نار عليه خلال...