محمود, عباس, يستعد, الى, لقاء, بشار, الأسد, في, دمشق,

من المرتقب ان يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قريبا الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق.

وقالت مصادر فلسطينية لـ"النشرة" اللبنانية ان الزيارة ستنهي رسميًّا فتورا في العلاقات بين الطرفين استمرّ سنوات، وتأتي لبحث عدة ملفات منها المعارضة لخطة السلام الامريكية.وأضافت ان عباس يسعى أيضا الى تسوية الخلافات مع الفصائل الفلسطينية المتواجدة في سوريا.وفي السياق ذاته افادت صحيفة «القدس العربي» أن السعودية أرسلت قنصلاً وموظَّفَيْن إلى سفارتها في دمشق. ورأت الصحيفة ان هذه الخطوة تأتي توطئة للسماح للسوريين بأداء مناسك الحج في الديار الحجازية بعد نحو أربعة اشهر.