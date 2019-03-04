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معتصم النهار ينسحب من “باب الحارة”.. والسبب!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد أن شارك الممثل السوري معتصم النهار قي مسلسل “باب الحارة” في أجزائه الثلاثة الأخيرة، أعلن اسنحابه منه.



وأشارت بعض المعلومات إلى أن سبب انسحابه من العمل يعود الى رغبته في تطوير الدور الذي يشارك به ضمن أحداث المسلسل؛ كما لم تحدث أية خلافات نهائياً بينه وبين شركة إنتاج المسلسل يحسب ما ردّد البعض.

 من ناحية أخرى، يقوم معتصم النهار بتصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل “خمسة ونص” الذي يخوض فيه دور البطولة إلى جانب الممثلة نادين نسيب نجيم والممثل السوري قصي خولي.




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